Ο Τόνι Βιλένα αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει στη Βίλεμ

Ο Τόνι Βιλένα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ολλανδού μέσου στην ολλανδική Βίλεμ, σηματοδοτώντας το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο 31χρονος χαφ θα επιστρέψει στην πατρίδα του, με την ολλανδική ομάδα να εκτιμά την εμπειρία του για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Η επίσημη ανακοίνωση και η παραχώρηση

Μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής βρισκόταν για ένα ακόμη ένα καλοκαίρι εκτός αγωνιστικού σχεδιασμού του «τριφυλλιού», ο Παναθηναϊκός κατάφερε να απεμπλακεί από το συμβόλαιο του Τόνι Βιλένα. Ενώ πέρυσι δεν είχε βρεθεί λύση για την παραχώρησή του, φέτος βρέθηκε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της παραχώρησης του 31χρονου χαφ στη Βίλεμ ΙΙ. Ο Βιλένα, ο οποίος εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023, θα αγωνίζεται πλέον στην πατρίδα του, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να μην έχει τελεσφορήσει παρά την ισχύ του συμβολαίου του έως το 2027.

Η πορεία του στον Παναθηναϊκό

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Τόνι Βιλένα πραγματοποίησε συνολικά 47 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας. Στο ενεργητικό του καταγράφεται ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.

Παρόλο που εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023, ο Ολλανδός μέσος βρέθηκε ουσιαστικά εκτός ροτέισιον από την προπέρσινη σεζόν, παρότι πραγματοποίησε ορισμένες σποραδικές εμφανίσεις στην αποστολή των «πρασίνων» κατά διαστήματα. Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25, ο Βιλένα αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλάνιασπορ, καθώς δεν μπόρεσε να βοηθήσει ποτέ ουσιαστικά την ομάδα.

Ο νέος σταθμός: Βίλεμ ΙΙ και η επιστροφή στην Eredivisie

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Τόνι Βιλένα είναι η Βίλεμ ΙΙ, μια ομάδα που επιστρέφει στην Eredivisie. Οι άνθρωποι της ολλανδικής ομάδας εκτιμούν πως η εμπειρία του 31χρονου χαφ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τους στόχους τους, ειδικά σε μία σεζόν κατά την οποία η ομάδα επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία.

Η Βίλεμ ΙΙ επιδιώκει να ενισχύσει το ρόστερ της με ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις του ολλανδικού πρωταθλήματος. Η παρουσία του Βιλένα αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας να καθιερωθεί εκ νέου στην Eredivisie.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Βιλένα

Ο Τόνι Βιλένα αποτελεί ένα γνώριμο πρόσωπο για το ολλανδικό ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Φέγενορντ. Με την πρώτη ομάδα της Φέγενορντ κατέγραψε περισσότερες από 200 εμφανίσεις, πριν αποχωρήσει το 2019.

Μετά την αποχώρησή του από τη Φέγενορντ, ο Ολλανδός μέσος αγωνίστηκε στην Κράσνονταρ. Στη συνέχεια, η καριέρα του περιλάμβανε περάσματα από ομάδες όπως η Εσπανιόλ, η Σαλερνιτάνα και η Αλάνιασπορ, προτού ενταχθεί στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko