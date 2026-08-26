Η επετειακή 25η έκδοση του Basketball Without Borders γιορτάζει την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος

Η επιτυχημένη συνεργασία της FIBA και του NBA για την ανάπτυξη του μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρόγραμμα Basketball Without Borders (BWB), γιορτάζει φέτος την 25η επετειακή του έκδοση. Με αφορμή αυτό το ορόσημο, δημοσιεύτηκε μια έκθεση που αναγνωρίζει και επισημαίνει την πορεία και τα επιτεύγματα του προγράμματος. Το BWB έχει καθιερωθεί ως μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη νέων ταλέντων και την προώθηση θετικών αξιών στον αθλητισμό.

Η δημιουργία και ο σκοπός του προγράμματος

Το Basketball Without Borders δημιουργήθηκε το 2001 με βασικό στόχο τον εντοπισμό και την ανάδειξη των πιο υποσχόμενων νεαρών παικτών από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση σημαντικών αξιών και στη διασφάλιση μιας θετικής πορείας των αθλητών προς τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ενιαίο camp στην Ευρώπη, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, ελίτ νεαροί αθλητές έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν και να συνεργαστούν με ανθρώπους που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Η συμβολή στην ανάπτυξη του μπάσκετ

Στο πλαίσιο των δράσεων του BWB, περισσότεροι από 600 νυν και πρώην παίκτες και προπονητές από το NBA, το WNBA και τη FIBA έχουν εργαστεί στενά με τους νεαρούς αθλητές που συμμετέχουν στα camps. Αυτή η αλληλεπίδραση προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και καθοδήγηση στους επίδοξους μπασκετμπολίστες.

Το πρόγραμμα έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά τις Εθνικές Ομοσπονδίες μπάσκετ. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στην έγκαιρη αναγνώριση ταλέντων, παρέχει συγκριτική αξιολόγηση με παίκτες από άλλα μέρη του κόσμου και προσφέρει συνεργασία με κορυφαίους προπονητές. Επιπλέον, διευκολύνει την ταχύτερη προετοιμασία των αθλητών για αγώνες ηλικιακών ομάδων U16 έως U19, εξομαλύνοντας την πορεία τους προς την επιλογή στις Εθνικές Ομάδες Ανδρών.

Κοινωνικός αντίκτυπος και δράσεις

Πέρα από την ιδιότητά του ως camp συγκέντρωσης ταλαντούχων παικτών, το BWB έχει αφήσει ένα διαρκές κοινωνικό αντίκτυπο. Το πρόγραμμα προωθεί ενεργά την εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αθλητών στην κοινότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης.

Μέχρι σήμερα, το BWB έχει πραγματοποιήσει συνολικά 84 καμπ σε 36 χώρες, στα οποία έχουν λάβει μέρος 4.939 συμμετέχοντες από 152 διαφορετικές Εθνικές Ομοσπονδίες. Επιπλέον, έχουν διοργανωθεί περισσότερα από 150 workshops δεξιοτήτων ζωής και πάνω από 100 δράσεις κοινωνικής ευθύνης, υπογραμμίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, δήλωσε πως «Ο εορτασμός 25 χρόνων Μπάσκετ Χωρίς Σύνορα είναι ένα πολύ ξεχωριστό ορόσημο για το άθλημά μας. Είμαστε περήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το NBA και για την παγκόσμια πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει μαζί για να συνδέσουμε κοινότητες, να αναπτύξουμε ταλέντα και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για παίκτες και προπονητές σε όλο τον κόσμο».

Ο κ. Ζαγκλής πρόσθεσε ότι «Το Μπάσκετ Χωρίς Σύνορα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της FIBA στην ανάπτυξη των νέων και τη διεθνή συνεργασία. Έχει επίσης βοηθήσει στην ενίσχυση των Εθνικών Ομοσπονδιών και στην υποστήριξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού σε κάθε επίπεδο. Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Άνταμ Σίλβερ, Επίτροπος του NBA, τόνισε: «Το παιχνίδι του μπάσκετ δεν ήταν ποτέ πιο παγκόσμιο και το Μπάσκετ Χωρίς Σύνορα έχει παίξει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Για 25 χρόνια, το BWB αποτελεί βασικό στήριγμα για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς παικτών του NBA και του WNBA από όλο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από: Athletiko