Η Εθνική βόλεϊ ανδρών στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων μετά το 3-0 επί της Αιγύπτου

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών σημείωσε μία σημαντική νίκη, επικρατώντας με 3-0 σετ της Αιγύπτου στο Τάραντο. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί το 3Χ3 για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον Β’ όμιλο των Μεσογειακών Αγώνων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η πορεία στον όμιλο και η πρόκριση

Μετά την επικράτηση επί της Αιγύπτου, η Εθνική ανδρών βρίσκεται στην πρώτη θέση του Β’ ομίλου, έχοντας χάσει μόλις ένα σετ μέχρι στιγμής. Η νίκη αυτή της δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση των Μεσογειακών Αγώνων.

Η ομάδα είχε προηγουμένως επικρατήσει και του Κοσόβου με 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 13-25, 13-25 και 15-25. Η πρώτη θέση στον όμιλο θα κριθεί στον αγώνα απέναντι στην Τουρκία, που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στις 21:00.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Στο πρώτο σετ, η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα με 14-12, χάρη σε έναν άσσο του Ράπτη, και έκτοτε δεν έχασε ξανά το προβάδισμα στο σκορ. Ο διεθνής ακραίος συνέβαλε στην αύξηση της διαφοράς στο +6 (22-16).

Παρόλο που η Αίγυπτος μείωσε τη διαφορά σε 22-20, η Εθνική πήρε την αλλαγή για το 23-20. Λίγο αργότερα, ο Ράπτης έκλεισε το σετ, διαμορφώνοντας το τελικό 25-22 υπέρ της Ελλάδας.

Το δεύτερο σετ και οι αλλαγές

Στο δεύτερο σετ, ο Μάρκου εισήλθε στον αγώνα, παίρνοντας τη θέση του Μούχλια στη διαγώνιο. Με δύο συνεχόμενες επιθέσεις του, το σκορ διαμορφώθηκε σε 8-6 υπέρ της Ελλάδας. Ο Κασαμπαλής, ο οποίος πέρασε για το σερβίς, σημείωσε έναν άσσο, ανεβάζοντας το σκορ στο 21-18.

Ο Πρωτοψάλτης, με μία επίθεση και ένα μονό μπλοκ, μεγάλωσε τη διαφορά στο 23-19. Οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να μειώσουν σε 23-21, ωστόσο, μετά από τάιμ άουτ, η Εθνική ομάδα κατάφερε να κλείσει το σετ με 25-21.

Αντεπίθεση και επικράτηση στο τρίτο σετ

Στο τρίτο σετ, η Αίγυπτος ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενη με 2-6. Ωστόσο, η Ελλάδα αντέδρασε γρήγορα, ισοφαρίζοντας σε 7-7 με ένα μπλοκ του Βουλκίδη. Ο διεθνής κεντρικός έφερε ξανά το σετ σε ισορροπία με έναν άσσο, κάνοντας το σκορ 11-11.

Το πρώτο προβάδισμα για την Ελλάδα ήρθε με μπλοκ του Ράπτη (13-12). Ο Μάρκου ξεχώρισε στην επίθεση και πάνω στο φιλέ, δημιουργώντας διαφορά +2 (18-16). Η Εθνική διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι το τέλος, κλείνοντας το σετ με 25-21 και τον αγώνα με 3-0 σετ.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βουλκίδη

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Θοδωρής Βουλκίδης δήλωσε: «Είμαστε μία ομάδα που είμαστε επιθετικοί από τη γραμμή του σερβίς. Όταν κάνουμε καλές ενέργειες από τα εννέα μέτρα δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο στους Μεσογειακούς. Αυτό έγινε και σήμερα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι στο side out και κερδίσαμε την Αίγυπτο».

Αναλυτικά οι πόντοι και οι συνθέσεις

Η διακύμανση των σετ ήταν η εξής:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-21

3ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 25-21

Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 3 άσσους, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων. Αντίστοιχα, οι πόντοι της Αιγύπτου προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 44% άριστες), Μούχλιας 2 (2/8 επ.), Βουλκίδης 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 18 (15/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 75% υπ. – 50% άριστες) / Τζιάβρας (λ, 100% υπ. – 50% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Ανδρεόπουλος, Μάρκου 10 (9/13 επ., 1 μπλοκ).

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χάνι Μουστάφα): Αγουάντ Γ. 8 (7/18 επ., 1 μπλοκ, 80% υπ. – 50% άριστες), Μοχάμεντ 12 (11/22 επ., 1 μπλοκ), Αμπντελχαμέντ 1 (1 άσσος), Αμπντελμακσούντ 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Σόλιμαν 6 (5/6 επ., 1 άσσος), Αγουάντ Χ. 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ, 29% υπ. – 29% άριστες) / Αμπουλχασάν (λ, 58% υπ. – 42% άριστες), Μόργκαν, Ελχαφίφ, Ελάμπανι, Ελμπεχιρί 6 (6/12 επ., 43% υπ. – 29% άριστες).

Με πληροφορίες από: Gazzetta