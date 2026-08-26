Ο Σέρχιο Γιουλ για τη νέα σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης: Στόχοι και φιλοσοφία

Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Γιουλ, ετοιμάζεται για την 20η σεζόν του με την ομάδα, πλησιάζοντας τα 39 του χρόνια. Ο έμπειρος γκαρντ εξήγησε τη φιλοσοφία του για τη νέα χρονιά, τονίζοντας τη σημασία της προετοιμασίας και των στόχων της ομάδας. Ο Γιουλ θέλει να αποτελέσει παράδειγμα για τους νέους παίκτες της «βασίλισσας» στα παρκέ της Euroleague, της Liga Endesa και των υπόλοιπων διοργανώσεων.

Η 20ή σεζόν και ο ρόλος του αρχηγού

Ο Σέρχιο Γιουλ, ένας από τους μακροβιότερους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της ομάδας για 20ή συνεχόμενη σεζόν. Ο αρχηγός, ο οποίος πλησιάζει τα 39 του χρόνια, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο της Ρεάλ Μαδρίτης ότι το συναίσθημα είναι πολύ καλό, καθώς όλοι οι παίκτες έχουν έρθει σε φόρμα μετά από δύσκολες εβδομάδες προετοιμασίας.

Ο Γιουλ εξέφρασε τη χαρά του που ξεκινάει μια ακόμη σεζόν και υπογράμμισε την πρόθεσή του να αποτελέσει παράδειγμα για τους νέους παίκτες της ομάδας. Στόχος του είναι να τους εμπνεύσει, όπως ακριβώς έκαναν στο παρελθόν μαζί του οι Φελίπε Ρέγιες και Ρούντι Φερνάντεθ. Θα αγωνιστεί στο 100% για να υπερασπιστεί τη φανέλα της «βασίλισσας» σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι στόχοι της ομάδας και η προσαρμογή

Όσον αφορά τους στόχους της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Σέρχιο Γιουλ ήταν σαφής. Η ομάδα θα προσπαθήσει να φτάσει στους τελικούς κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει και να τους κερδίσει. Αυτός αποτελεί τον συνολικό και βραχυπρόθεσμο στόχο της «βασίλισσας».

Ένας επιπλέον στόχος είναι η προσαρμογή όλων των παικτών, τόσο των παλαιότερων όσο και των νέων αποκτημάτων, σε αυτό που αντιπροσωπεύει η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιουλ τόνισε ότι το να υπερασπίζεσαι αυτή τη φανέλα σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ σε έναν αγώνα, να παλεύεις πάντα μέχρι το τέλος και να επιδεικνύεις χαρακτήρα και πάθος για το σήμα της ομάδας κάθε μέρα.

Ο νέος προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα πορευτεί τη φετινή σεζόν με νέο προπονητή στον πάγκο της, τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Σέρχιο Γιουλ αναφέρθηκε στον νέο τεχνικό, υπογραμμίζοντας το δυναμικό στυλ παιχνιδιού που φέρνει στην ομάδα. Ο Μαρτίνεθ προτιμά μια επιθετική άμυνα, ένα στοιχείο που, σύμφωνα με τον Γιουλ, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τους παίκτες που διαθέτει η ομάδα.

Ο Γιουλ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η φιλοσοφία του νέου προπονητή ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά των παικτών και μπορεί να συμβάλει θετικά στην απόδοση του συνόλου. Η προσαρμογή στο νέο σύστημα και η ενσωμάτωση των οδηγιών του Μαρτίνεθ αποτελούν βασικό κομμάτι της προετοιμασίας.

Η φιλοσοφία του Σέρχιο Γιουλ

Παρά την πολυετή του παρουσία στα παρκέ, ο Σέρχιο Γιουλ αντιμετωπίζει την 20ή του σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης με μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Ο ίδιος προτιμά να μην κοιτάζει πίσω στο παρελθόν και να σκέφτεται ότι αυτή είναι η πρώτη του σεζόν με την ομάδα. Αυτή η προσέγγιση τον βοηθά να παραμένει συγκεντρωμένος και να δίνει το 100% των δυνατοτήτων του.

Ο έμπειρος γκαρντ επιδιώκει να εμπνεύσει τους νεότερους συμπαίκτες του, μεταδίδοντας το πάθος και τον χαρακτήρα που απαιτείται για να αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο. Η δέσμευση να παλεύεις μέχρι το τέλος σε κάθε αγώνα και να μην τα παρατάς ποτέ είναι ένα μήνυμα που θέλει να περάσει σε όλους, τιμώντας το σήμα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Η Ρεάλ Μαδρίτης, υπό την καθοδήγηση του Πέδρο Μαρτίνεθ, θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με ένα φιλικό προετοιμασίας. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο, όπου η «βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει τη Ρίο Μπρεογκάν στην Ποντεβέδρα. Αυτός ο αγώνας θα αποτελέσει μια πρώτη ευκαιρία για την ομάδα να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να εφαρμόσει τις νέες τακτικές.

Το επίσημο ντεμπούτο της Ρεάλ Μαδρίτης στη Liga Endesa έχει οριστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου. Τότε, η ομάδα θα υποδεχθεί τη Μάλαγα στη Movistar Arena, ξεκινώντας την πορεία της στο ισπανικό πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αυτοί αγώνες είναι κρίσιμοι για την προσαρμογή και την οικοδόμηση της χημείας της ομάδας ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta