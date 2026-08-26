Ο Άρης με 32 ποδοσφαιριστές και το ανοιχτό κεφάλαιο των αποχωρήσεων

Ο Άρης διατηρεί αυτή τη στιγμή ένα ρόστερ που απαριθμεί 32 ποδοσφαιριστές, γεγονός που καθιστά το κεφάλαιο των αποχωρήσεων ανοιχτό. Παράλληλα, η ομάδα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη για εξορθολογισμό του έμψυχου δυναμικού.

Οι συνθήκες για αποχωρήσεις και η περίπτωση Μορόν

Οι συνθήκες για ενδεχόμενες αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών μπορούν να διαμορφωθούν μόνο μέσω της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την πρόθεση να καλύψουν πλήρως ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των συμβολαίων των παικτών που δεν υπολογίζονται από τον Άρη.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι η περίπτωση του Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός φορ δέχθηκε κρούση από το ΑΠΟΕΛ, ωστόσο η προσέγγιση αυτή δεν προχώρησε. Το συμβόλαιο του Μορόν ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ, αλλά η κυπριακή ομάδα εμφανίστηκε διατεθειμένη να καλύψει ποσοστό χαμηλότερο του 30%. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε κανένας λόγος για τη συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Πέραν αυτών, η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στο «Κλ. Βικελίδης» έχει επηρεάσει και τον τρόπο σκέψης του Ισπανού επιθετικού. Η δήλωση του Γκαρθία για τον συμπατριώτη του και τη βοήθεια που σκοπεύει να του παρέχει προς την κατεύθυνση της αγωνιστικής ανάκαμψης, υποδηλώνει μια αλλαγή στην προοπτική του Μορόν.

Συνωστισμός στην επιθετική γραμμή

Παρά τις εξελίξεις, ο Άρης διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό επιθετικών στο ρόστερ του. Συγκεκριμένα, στην επιθετική γραμμή βρίσκονται οι Ράφα Μιρ, Τίνο Καντεβέρε, Κριστιάν Κουαμέ και Μιγκέλ Αλφαρέλα. Αυτός ο συνωστισμός δημιουργεί ζητήματα σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής και τον ρόλο του κάθε παίκτη.

Στο προηγούμενο διάστημα, έγιναν συζητήσεις με τον Μιγκέλ Αλφαρέλα για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, αλλά δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής. Ο Γάλλος επιθετικός γνωρίζει ότι η πληθώρα παικτών στην επίθεση δεν τον ωφελεί, και για αυτόν τον λόγο παραμένει ανοιχτός σε οποιοδήποτε ενδιαφέρον μπορεί να προκύψει από άλλες ομάδες.

Αναφορικά με τον Κριστιάν Κουαμέ, ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πρόσφατα ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της Τορίνο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη κρούση προς την πλευρά του Άρη ή του παίκτη.

Οι περιπτώσεις Μπουσαΐντ και Δώνη

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και για άλλους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Ότμαν Μπουσαΐντ, για παράδειγμα, συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας και χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος απέναντι στην Καλαμάτα. Παρόλα αυτά, η θέση του στην ομάδα παραμένει επισφαλής.

Ομοίως, ο Τάσος Δώνης δεν συμπεριλήφθηκε στο φύλλο αγώνα για το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Για τον Δώνη έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από το ΑΠΟΕΛ, όπως και στην περίπτωση του Μορόν, αλλά και εδώ διαπιστώθηκε οικονομική διαφορά που εμπόδισε την πρόοδο των συζητήσεων.

Η κατάσταση στη μεσαία γραμμή και τους τερματοφύλακες

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το θέμα του Κώστα Γαλανόπουλου παραμένει ανοιχτό. Ο ποδοσφαιριστής γνωρίζει ότι βρίσκεται αρκετά πίσω στην ιεραρχία των επιλογών. Η περίπτωσή του περιλαμβάνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό συμβολαίου, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόταση από άλλη ομάδα για την απόκτησή του.

Τέλος, ο Λόβρο Μάικιτς είναι ο τρίτος τερματοφύλακας στην ιεραρχία, πίσω από τους Ρικάρντο Βέλιο και Σωκράτη Διούδη. Η θέση του Κροάτη είναι ακόμη πιο δύσκολη σε σχέση με την περσινή σεζόν, κατά την οποία επίσης είχε τον ρόλο του τρίτου τερματοφύλακα.

Ενίσχυση και οι επιπτώσεις των αποχωρήσεων

Αυτό που μένει να φανεί στο προσεχές διάστημα είναι κατά πόσο οι εξελίξεις στο κεφάλαιο των αποχωρήσεων θα επηρεάσουν τις σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ. Η ενίσχυση αυτή θεωρείται απαραίτητη στο κέντρο της άμυνας. Ο στόχος είναι να επιστρέψει ο Φρέντρικ Γένσεν στη φυσική του θέση, ολοκληρώνοντας έτσι τον σχεδιασμό για την αμυντική γραμμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta