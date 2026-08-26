Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ιμρά Λούζα: Ένα από τα πιο ακριβά deal στην ιστορία του

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, αυτής του Ιμρά Λούζα από την Γουότφορντ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει το κέντρο της ομάδας με έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου, όπως αναζητούσε ο σύλλογος από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Αγγλία, το ποσό της μεταγραφής κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την μία από τις πιο δαπανηρές στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής

Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει σε φάση ολοκλήρωσης τη μεταγραφή του Ιμρά Λούζα, ενός κεντρικού χαφ που προέρχεται από την Γουότφορντ. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να καλύψει την ανάγκη των «πρασίνων» για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που χαρακτηρίζεται ως «από το πάνω ράφι».

Ο Νίκος Αθανασίου, μιλώντας στους Galacticos, αναφέρθηκε εκτενώς στο «super deal» της μεταγραφής του Λούζα. Η προσθήκη του 27χρονου Μαροκινού αναμένεται να προσδώσει ποιότητα και βάθος στο έμψυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού, εκπληρώνοντας έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας για το τρέχον καλοκαίρι.

Το κόστος και η ιστορική σημασία

Για την απόκτηση του Ιμρά Λούζα, ο Παναθηναϊκός έχει δαπανήσει ένα ποσό που, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, κυμαίνεται ανάμεσα στα 8 και 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό καθιστά τη μεταγραφή τη πιο δαπανηρή για τον σύλλογο κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής περιόδου.

Πέρα από την τρέχουσα σεζόν, η μεταγραφή του Λούζα συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος Αθανασίου εκτιμά ότι βρίσκεται ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη θέση των πιο δαπανηρών αποκτήσεων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο σύλλογος. Στην ίδια κατηγορία, όσον αφορά το ύψος του ποσού, βρίσκονται και οι μεταγραφές των Αντίνο και Σισέ, οι οποίες είναι πολύ κοντά σε αυτό το οικονομικό επίπεδο.

Το ακριβές ποσό της μεταγραφής αναμένεται να γίνει γνωστό μέχρι την Παρασκευή, οπότε και θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια σχετικά με το ύψος της επένδυσης του Παναθηναϊκού για τον Μαροκινό χαφ.

Το συμβόλαιο και τα χαρακτηριστικά του παίκτη

Το ετήσιο συμβόλαιο του Ιμρά Λούζα με τον Παναθηναϊκό υπολογίζεται ότι θα αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό, το οποίο αντικατοπτρίζει την αξία και τις προσδοκίες που υπάρχουν από τον ποδοσφαιριστή.

Ως κεντρικός χαφ, ο Λούζα διακρίνεται για την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας. Μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες από τη μεσαία γραμμή και πάνω, προσφέροντας λύσεις στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Παράλληλα, η συμβολή του επεκτείνεται και σε χαμηλότερα μέτρα, καθώς μπορεί να βοηθήσει τόσο στο built up, δηλαδή στην οργάνωση του παιχνιδιού από την άμυνα, όσο και στο finishing, την τελική προσπάθεια.

Το προφίλ του Ιμρά Λούζα

Ο Ιμρά Λούζα είναι ένας 27χρονος Μαροκινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ως αρχηγός στην Γουότφορντ. Η εμπειρία του και η ηγετική του φυσιογνωμία αναμένεται να είναι πολύτιμες για τον Παναθηναϊκό.

Ο χαφ είχε συμπεριληφθεί στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν και τελικά δεν κλήθηκε στις τελικές επιλογές, η παρουσία του σε αυτή τη λίστα υπογραμμίζει την ποιότητα και την αναγνώριση που έχει λάβει στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta