Ο ΟΦΗ έφτασε στη Σόφια για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ

Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στη Σόφια της Βουλγαρίας λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι, ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς των playoffs του Europa League. Η ομάδα του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 21:00, στο ιστορικό γήπεδο «Vasil Levski», με τους Κρητικούς να στοχεύουν στην πρόκριση.

Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας

Η αποστολή του ΟΦΗ πάτησε σε βουλγαρικό έδαφος λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της προς τη Σόφια. Η άφιξη της ομάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 13:00, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να είναι πλέον έτοιμοι να επικεντρωθούν στην προετοιμασία για την επερχόμενη, ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση.

Στο αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, την αποστολή των «Ομιλητών» υποδέχθηκε θερμά ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης. Η παρουσία του προέδρου στο αεροδρόμιο υπογραμμίζει τη στήριξη της διοίκησης προς την ομάδα, καθώς αυτή εισέρχεται στην τελική ευθεία για τον αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Το ταξίδι από το Ηράκλειο

Η αναχώρηση της αποστολής του ΟΦΗ είχε γίνει νωρίτερα από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της αναχώρησης, οι παίκτες του ΟΦΗ αποτέλεσαν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο του αεροδρόμιου, προσελκύοντας τα βλέμματα του κόσμου.

Η πτήση προς τη Σόφια διήρκεσε κάτι παραπάνω από μία ώρα, με το προσωπικό της πτήσης να εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα για τον επερχόμενο αγώνα. Μετά από ένα σύντομο και ομαλό ταξίδι, η ομάδα έφτασε στον προορισμό της, έτοιμη να ξεκινήσει την τελική της προετοιμασία.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Για το απόγευμα της Τετάρτης, η ομάδα του ΟΦΗ έχει προγραμματίσει την επίσημη προπόνησή της. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο γήπεδο «Vasil Levski», το οποίο θα φιλοξενήσει και την αναμέτρηση της Πέμπτης. Η προπόνηση αυτή είναι κρίσιμη για την προσαρμογή των παικτών στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου και την ολοκλήρωση της τακτικής προετοιμασίας.

Πριν από την προπόνηση, στις 18:15, έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο προπονητής Χρήστος Κόντης, μαζί με έναν εκ των ποδοσφαιριστών, θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αναλύοντας τις προσδοκίες και την κατάσταση της ομάδας.

Απουσίες και η αποστολή

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός σημαντικού παίκτη για την κρίσιμη αναμέτρηση στη Βουλγαρία. Ο Λέγια Ισέκα τέθηκε νοκ-άουτ από τον αγώνα, καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή στη Σόφια. Η απουσία του αποτελεί ένα δεδομένο για το τεχνικό επιτελείο.

Παρά την απουσία αυτή, η αποστολή που ταξίδεψε στη Σόφια και είναι διαθέσιμη για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι πλήρης και αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλα, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης. Αυτοί οι είκοσι τέσσερις παίκτες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta