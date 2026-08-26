Ο Παναθηναϊκός κλείνει τον Ιμράν Λουζά, έρχεται σήμερα στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμα σημαντικής μεταγραφής, καθώς έφτασε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιμράν Λουζά. Ο 27χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος αναμένεται στην Αθήνα εντός της σημερινής ημέρας, προκειμένου να ολοκληρώσει το διαδικαστικό μέρος της μετακίνησής του.

Η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα σηματοδοτεί την τελική φάση της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με το «τριφύλλι».

Η συμφωνία και η άφιξη στην Αθήνα

Η συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Γουότφορντ, καθώς και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, έχει ήδη επιτευχθεί. Ο Ιμράν Λουζά πρόκειται να ταξιδέψει στην Αθήνα σήμερα, με σκοπό να περάσει από τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η διάρκεια της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό θα είναι τριετής, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο. Η κίνηση αυτή ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, με τον σύλλογο να προχωρά σε μια οικονομική υπέρβαση για την ολοκλήρωσή της.

Το προφίλ του Μαροκινού μέσου

Ο Ιμράν Λουζά, γεννημένος την 1η Μαΐου του 1999 στη Ναντ της Γαλλίας, έχει καταγωγή από το Μαρόκο, χώρα την οποία και εκπροσωπεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Αγωνίζεται στη θέση του μέσου και διετέλεσε αρχηγός στην αγγλική Γουότφορντ.

Αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Μαρόκου, μετρώντας μέχρι σήμερα 15 συμμετοχές, στις οποίες έχει σημειώσει και δύο γκολ. Το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη του σεζόν στην Γουότφορντ.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Ναντ

Ο Λουζά ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία έξι ετών στην Ετουάλ ντι Καν. Έναν χρόνο αργότερα, εντάχθηκε στην ακαδημία της Ναντ, όπου και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, παραμένοντας εκεί για τα πρώτα 15 χρόνια της καριέρας του.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη Ναντ έγινε σε ηλικία 19 ετών, σε αγώνα Κυπέλλου εναντίον της Σατορού, όπου μάλιστα κατάφερε να σκοράρει, έπειτα από ασίστ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Λούκας Εβανγκελίστα. Την επόμενη σεζόν, 2019-2020, εντάχθηκε στο ροτέισον της ομάδας, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε περισσότερα από 2.300 λεπτά αγωνιστικής δράσης. Στη δεύτερη σεζόν του με τη Ναντ, ανέβασε ακόμη περισσότερο τα νούμερά του, με 35 αγώνες, επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 2.500 λεπτά.

Η θητεία του στη Γουότφορντ

Οι καλές του εμφανίσεις με τη Ναντ οδήγησαν στην πώλησή του στη Γουότφορντ το καλοκαίρι, έναντι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγγλική ομάδα είχε δαπανήσει το συγκεκριμένο ποσό για την απόκτησή του πριν από πέντε χρόνια. Κατά την πρώτη του σεζόν με τις «σφήκες», ο Λουζά πραγματοποίησε 20 συμμετοχές στην Premier League, αγωνιζόμενος για περισσότερα από 1.600 λεπτά.

Ο Ιμράν Λουζά προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά στην Championship, όπου κατέγραψε 42 συμμετοχές, σημειώνοντας 7 γκολ και δίνοντας 9 ασίστ. Συνολικά, κατά την τελευταία πενταετία με τη φανέλα της Γουότφορντ, μετρά 15 γκολ και 22 ασίστ σε 141 εμφανίσεις. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 14.000.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta