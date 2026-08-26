Το Περιστέρι ανακοίνωσε τον Νόα Φραϊντέλ

Το Περιστέρι προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Νόα Φραϊντέλ, ενισχύοντας το ρόστερ του ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο Αμερικανός γκαρντ έρχεται στην ομάδα της δυτικής όχθης, μετά την πρόωρη λήξη της συνεργασίας με τον Πολ Σκραγκς. Η ΚΑΕ Περιστέρι επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον αθλητή, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει λύσεις στην περιφερειακή γραμμή.

Η επίσημη ανακοίνωση και ο ρόλος του

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Νόα Φραϊντέλ, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ, μετά την αποχώρηση του Πολ Σκραγκς.

Ο 26χρονος γκαρντ αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις επερχόμενες υποχρεώσεις της. Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» προχώρησαν άμεσα στην ανεύρεση του αντικαταστάτη, επιλέγοντας τον Φραϊντέλ από την Πολωνία, όπου αγωνιζόταν με τη φανέλα της Σζετσίν.

Το προφίλ του νέου γκαρντ

Ο Νόα Φραϊντέλ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2000, στην πόλη Tea της Νότιας Ντακότα. Έχει ύψος 1.93 μέτρα και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Η ηλικία του, 26 ετών, τον καθιστά έναν παίκτη με εμπειρία τόσο σε κολεγιακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά το σχετικά σύντομο πέρασμά του από την Ευρώπη.

Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει δυναμισμό και λύσεις στην περιφέρεια του Περιστερίου, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε. Η επιλογή του από την ελληνική ομάδα υποδηλώνει την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και την προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικά πρωταθλήματα.

Η κολεγιακή του διαδρομή στις ΗΠΑ

Πριν το πέρασμά του στην Ευρώπη, ο Νόα Φραϊντέλ είχε μια αξιόλογη κολεγιακή καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φοίτησε για τρία χρόνια στο κολέγιο South Dakota State Jackrabbits, από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 έως και την περίοδο 2021-2022. Στη συνέχεια, μεταπήδησε στο James Madison Dukes, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, τις 2022-2023 και 2023-2024.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας, ο Φραϊντέλ συμμετείχε σε 132 αγώνες. Οι μέσοι όροι του ανέρχονται σε 11.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα ανά αγώνα, σε 27.6 λεπτά συμμετοχής. Αυτά τα στατιστικά αναδεικνύουν την ικανότητά του να συνεισφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Το ευρωπαϊκό του πέρασμα

Η πρώτη του επαγγελματική σεζόν στην Ευρώπη ήταν την περίοδο 2024-2025, όταν αγωνίστηκε στο Βέλγιο με τη φανέλα της Stella Artois Leuven Bears. Εκεί, σε 38 αγώνες, κατέγραψε μέσο όρο 16.2 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 28.4 λεπτά συμμετοχής. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό του στα τρίποντα, το οποίο έφτασε το 36.9%.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, 2025-2026, ο Φραϊντέλ μετακόμισε στην Πολωνία, όπου έπαιξε για την King Szczecin. Σε 35 αγώνες με την πολωνική ομάδα, είχε μέσο όρο 10.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 23.7 λεπτά συμμετοχής. Το ποσοστό του στα τρίποντα εκείνη τη σεζόν ήταν 34.6%.

Με πληροφορίες από: Gazzetta