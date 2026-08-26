Η Καλαμάτα ενισχύεται με Αγγελή και Ναούμη

Η Καλαμάτα προχώρησε σε διπλό μεταγραφικό «χτύπημα», ανακοινώνοντας την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ της. Η «Μαύρη Θύελλα» καλωσόρισε στην οικογένειά της τον Σταύρο Αγγελή και τον Δημήτρη Ναούμη, προσθέτοντας βάθος και ποιότητα στην ομάδα της. Οι κινήσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της ομάδας στη Super League.

Η στρατηγική ενίσχυση της «Μαύρης Θύελλας»

Η Καλαμάτα συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, με στόχο να προσφέρει περισσότερες λύσεις στον προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα και το τεχνικό του επιτελείο. Η ομάδα επιδιώκει να διαμορφώσει ένα σύνολο με πολλαπλές επιλογές σε κάθε γραμμή, προσθέτοντας ποιότητα και βάθος.

Οι νέες προσθήκες ανεβάζουν τον αριθμό των διαθέσιμων λύσεων και τονώνουν παράλληλα το ελληνικό στοιχείο εντός της ομάδας. Η «Μαύρη Θύελλα» προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα της στη Super League, όπου, παρότι προηγήθηκε δύο φορές του Άρη, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, με τον αγώνα να λήγει 2-3.

Ο Σταύρος Αγγελής εντάσσεται στην ομάδα

Ένας από τους δύο νέους παίκτες είναι ο Σταύρος Αγγελής, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους με την Καλαμάτα. Ο 27χρονος Μεσσήνιος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μετά από μια εξαιρετική σεζόν στη Γ’ Εθνική, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Ο Αγγελής έχει χτίσει τη φήμη του ως δεινός σκόρερ, διαθέτοντας εξαιρετικό ένστικτο στην περιοχή και καλή ποδοσφαιρική αντίληψη, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μια από τις πλέον παραγωγικές παρουσίες στα γήπεδα του νομού τα τελευταία χρόνια. Τώρα καλείται να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, φορώντας τη μελανόλευκη φανέλα της Καλαμάτας.

Ο Δημήτρης Ναούμης από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα

Στην Καλαμάτα θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Δημήτρης Ναούμης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους. Ο 22χρονος αριστερός μπακ κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας, οδηγώντας στην απόκτησή του.

Ο Ναούμης προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023. Έχει ήδη καταγράψει 21 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο και ένα γκολ, ενώ η δυνατότητά του να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις προσφέρει επιπλέον λύσεις στο τεχνικό επιτελείο της «Μαύρης Θύελλας».

Οι ευχές της ΠΑΕ για τη νέα σεζόν

Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλωσορίζει επίσημα τον Σταύρο Αγγελή και τον Δημήτρη Ναούμη στην οικογένεια της «Μαύρης Θύελλας». Η διοίκηση της ομάδας τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.

Με τις δύο αυτές κινήσεις, η Καλαμάτα συνεχίζει τη διαμόρφωση μιας ομάδας που θα έχει πολλαπλές λύσεις σε κάθε γραμμή, προσθέτοντας ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της. Οι προσδοκίες είναι υψηλές για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, με τους δύο νέους παίκτες να αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta