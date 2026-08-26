Η νέα ατυχία του Γιώργου Τανούλη: Ρήξη μηνίσκου και απουσία ενός μήνα

Ο Γιώργος Τανούλης, ο 24χρονος σέντερ του Άρη, αντιμετωπίζει μία νέα ατυχία, καθώς υπέστη ρήξη μηνίσκου. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία στιγμή που ο Τανούλης προετοιμαζόταν για την πλήρη επιστροφή του στα παρκέ, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Προηγούμενος σοβαρός τραυματισμός

Η περασμένη αγωνιστική περίοδος είχε σημαδευτεί από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό για τον Γιώργο Τανούλη. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια του δεύτερου φιλικού αγώνα του Άρη απέναντι στην TFT Σκοπίων, ο νεαρός σέντερ είχε υποστεί ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου συνδέσμου. Αυτός ο τριπλός τραυματισμός είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο.

Η ατυχία αυτή αποτελεί τη δεύτερη διαδοχική χρονιά που ο Γιώργος Τανούλης τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, είχε συμβεί ένα παρόμοιο περιστατικό, οδηγώντας στην απώλεια της προηγούμενης αγωνιστικής σεζόν για τον παίκτη των «κίτρινων».

Η νέα περιπέτεια και η επέμβαση

Παρόλο που ο Τανούλης βρισκόταν στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης από τον προηγούμενο τραυματισμό του και ετοιμαζόταν για την επανεκκίνησή του, η ατυχία τον χτύπησε ξανά. Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέστη ρήξη μηνίσκου, η οποία χαρακτηρίζεται και ως μερική ρήξη σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Γιώργος Τανούλης υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την αποκατάσταση της βλάβης στον μηνίσκο και την εξασφάλιση της ομαλής επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το χρονικό διάστημα της απουσίας

Ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας του Γιώργου Τανούλη από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Άρη προσδιορίζεται στον έναν μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα χρειαστεί περίπου τέσσερις εβδομάδες για την πλήρη αποκατάσταση και την επιστροφή του στα παρκέ.

Η νέα αυτή περιπέτεια μεταθέτει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Τανούλη, ο οποίος είχε φτάσει πολύ κοντά στο να πατήσει ξανά παρκέ με τη φανέλα του Άρη για τη νέα σεζόν. Αντί να ξεκινήσει άμεσα, καλείται τώρα να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, το οποίο, αν και σαφώς μικρότερο σε σχέση με τον προηγούμενο τραυματισμό του, απαιτεί εκ νέου υπομονή και αποκατάσταση.

Επανεκκίνηση μετά από μήνες αποκατάστασης

Ο Γιώργος Τανούλης είχε περάσει μήνες σε εντατική αποκατάσταση, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που του στέρησε ολόκληρη την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Είχε φτάσει πλέον στο τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας, με τη νέα σεζόν να αποτελεί την ευκαιρία του για μια ουσιαστική επανεκκίνηση στην καριέρα του.

Η νέα ρήξη μηνίσκου έρχεται να δοκιμάσει ξανά την υπομονή και την αντοχή του 24χρονου αθλητή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί ακόμα μία περίοδο αποθεραπείας. Παρά την ατυχία, ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας του είναι σαφώς μικρότερος σε σύγκριση με τον προηγούμενο τραυματισμό.

Εξελίξεις για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

Στο μεταξύ, υπάρχουν και νεότερα σχετικά με την κατάσταση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, επίσης παίκτη του Άρη. Το διάστημα της απουσίας του έχει περιοριστεί σημαντικά χάρη στις θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ήδη.

Σύμφωνα με την ΚΑΕ Άρης, ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση κατά τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Αυτή η εξέλιξη δίνει μια νότα αισιοδοξίας για την ομάδα, καθώς ένας άλλος σημαντικός παίκτης βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta