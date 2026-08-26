Ολυμπιακός: Τελευταία προσπάθεια για τον Γκουστάβο Πουέρτα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μία τελευταία και δυναμική προσπάθεια για να εντάξει στο δυναμικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται διατεθειμένοι να προσφέρουν στη Ρασίνγκ Σανταντέρ το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη. Η κίνηση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα των Πειραιωτών να αποκτήσουν τον Κολομβιανό μέσο.

Η προσφορά των «ερυθρόλευκων»

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να καταβάλει το υψηλό ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Σανταντέρ. Αυτή η κίνηση χαρακτηρίζεται ως «all in» από την πλευρά των Πειραιωτών, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον τους για τον 23χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Ολυμπιακός επιδιώκει να φέρει τον Κολομβιανό μέσο στην Ελλάδα, σε μία μεταγραφική κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά το κέντρο της ομάδας. Η υπόθεση του Πουέρτα φαίνεται να έχει μπει στην τελική της ευθεία, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Το προφίλ του Γκουστάβο Πουέρτα

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ένας 23χρονος διεθνής Κολομβιανός μέσος, διακρίνεται για την ευελιξία του στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να αγωνιστεί ως «εξάρι», «οκτάρι» (κυρίως) και «δεκάρι», προσφέροντας πολλαπλές λύσεις στην ομάδα που θα τον αποκτήσει.

Την περασμένη σεζόν, ο Πουέρτα υπήρξε ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας της Σανταντέρ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στη La Liga. Κατέγραψε 34 συμμετοχές με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας, πετυχαίνοντας 3 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ. Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί και στη Χαλ, όπου είχε 31 συμμετοχές και 1 γκολ, καθώς και στη Λεβερκούζεν, με την οποία μέτρησε 10 συμμετοχές.

Το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων και η προτίμηση του παίκτη

Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έχει μόνο την πρόταση του Ολυμπιακού, καθώς υπάρχουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ωστόσο, ο ίδιος ο παίκτης φέρεται πρόθυμος να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Ο Κολομβιανός μέσος θεωρεί τον Ολυμπιακό ως τον ιδανικό προορισμό για την ανέλιξη της καριέρας του, εκτιμώντας τις προοπτικές που του προσφέρει ο σύλλογος των Πειραιωτών. Η προθυμία του παίκτη για μεταγραφή στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλες διαπραγματεύσεις για ενίσχυση

Πέρα από την υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση του ρόστερ του σε άλλα μέτωπα. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Έντσον Άλβαρες, επιδιώκοντας να ενισχύσουν περαιτέρω τη μεσαία γραμμή.

Παράλληλα, διεξάγονται διαπραγματεύσεις και με τη Σεβίλλη για τον Ρούμπεν Βάργκας. Ο Ελβετός επιθετικός δεν έχει κλείσει ακόμη με τους Πειραιώτες, παρά τις συζητήσεις με τους Ισπανούς. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν και άλλα ονόματα στη λίστα τους για τη θέση του εξτρέμ, δείχνοντας ότι οι μεταγραφικές τους κινήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta