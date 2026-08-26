Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Αμερικανού φόργουορντ ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει από την προηγούμενη ημέρα. Ο παίκτης αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα, με βασικό σκοπό να συνδράμει στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της απαιτητικής περιόδου της προετοιμασίας. Η κίνηση αυτή έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της «Ένωσης» για ενίσχυση στη φροντ λάιν.

Η επιβεβαίωση της συμφωνίας

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, με επίσημη δήλωση, γνωστοποίησε τη σύναψη συμφωνίας με τον ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του δυναμικού της ομάδας. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να επισημοποιήσει την προσθήκη ενός αθλητή που η ΑΕΚ επιθυμούσε διακαώς να εντάξει στο ρόστερ της για τις ανάγκες της προετοιμασίας.

Η επιθυμία της ομάδας ήταν να αποκτήσει έναν παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να ενσωματωθεί άμεσα και να προσφέρει τις απαραίτητες βοήθειες. Αυτό αφορά κυρίως την ενίσχυση της φροντ λάιν, ένα κομβικό σημείο για την ομαλή λειτουργία και την προετοιμασία του συνόλου ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Τα χαρακτηριστικά του ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ

Ο ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ (DeAndre Pinckney) είναι ένας αθλητής γεννημένος στις 29 Φεβρουαρίου του 2000, γεγονός που τον καθιστά 26 ετών. Η γενέτειρά του είναι το Μαϊάμι Γκάρντενς, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ η θέση του στο γήπεδο είναι αυτή του φόργουορντ.

Με ύψος που φτάνει τα 2 μέτρα και 3 εκατοστά, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής διαθέτει τα σωματικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του. Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει επιπλέον δύναμη και λύσεις κάτω από τα καλάθια, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.

Η κολεγιακή του πορεία και οι επιδόσεις

Ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ ολοκλήρωσε τις σπουδές του και αποφοίτησε το 2023 από το Southern Mississippi, σηματοδοτώντας το τέλος της κολεγιακής του καριέρας. Η τελευταία του αγωνιστική περίοδος στο NCAA, η σεζόν 2022-2023, ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και ανέδειξε τις ικανότητές του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αμερικανός φόργουορντ κατέγραψε μέσο όρο 12,9 πόντους ανά παιχνίδι, επιδεικνύοντας την επιθετική του δεινότητα. Παράλληλα, συνέλεξε 6,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε κάθε αναμέτρηση, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητά του να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Εμπειρία από πολλαπλές ομάδες

Η επαγγελματική πορεία του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό ομάδων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές περιόδους, ο παίκτης έχει αγωνιστεί σε έξι διαφορετικές ομάδες. Αυτή η ποικιλία εμπειριών του έχει προσφέρει μια ευρεία εικόνα από την κανονική περίοδο των πρωταθλημάτων στα οποία συμμετείχε.

Η συσσωρευμένη εμπειρία από την παρουσία του σε τόσους πολλούς συλλόγους αποτελεί ένα στοιχείο που η ΑΕΚ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει. Η προσαρμοστικότητα και η γνώση διαφορετικών συστημάτων παιχνιδιού που απορρέουν από αυτή την πορεία, αναμένεται να φανούν χρήσιμες στην προσαρμογή του στις απαιτήσεις της «κιτρινόμαυρης» ομάδας κατά την προετοιμασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta