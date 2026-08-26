Προβάδισμα της Τορίνο για τον Μπραγκάνσα έναντι του ΠΑΟΚ

Νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην υπόθεση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ, καθώς δημοσιεύματα από την Πορτογαλία τοποθετούν την Τορίνο σε θέση προβαδίσματος έναντι του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του παίκτη. Ο ιταλικός σύλλογος φέρεται να έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για τον 27χρονο μέσο, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» αναμένεται να υποβάλει τη δική του προσφορά τις επόμενες ημέρες.

Τα νέα δεδομένα από την Πορτογαλία

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ της πορτογαλικής εφημερίδας «A Bola», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου, η Τορίνο έχει αναλάβει το προβάδισμα στη διεκδίκηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Το δημοσίευμα αναλύει όλα τα στοιχεία γύρω από την περίπτωση του Ίβηρα μέσου, επισημαίνοντας την επίσημη πρόταση που έχει ήδη καταθέσει ο ιταλικός σύλλογος για την απόκτησή του.

Οι Πορτογάλοι, ωστόσο, αναμένουν και την επίσημη πρόταση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Η προσφορά των Θεσσαλονικέων αναμένεται να γίνει επίσημη μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι να προχωρήσει ο «δικέφαλος του βορρά» στη δημοσιοποίηση της δικής του πρότασης, οι Ιταλοί παραμένουν ουσιαστικά οι μόνοι επίσημοι διεκδικητές του Μπραγκάνσα.

Η οικονομική πρόταση της Τορίνο

Η οικονομική πρόταση που κατέθεσε η Τορίνο στα «λιοντάρια» της Σπόρτινγκ κυμαίνεται γύρω στα 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό έρχεται μετά από μια αρχική στόχευση των Πρωταθλητών Πορτογαλίας για αμοιβή μεταξύ 10 και 12 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του παίκτη.

Στη συνέχεια, η τιμή αυτή μειώθηκε στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλήξει τελικά στο εύρος των 5 με 7 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο φαίνεται να κλείνει η συμφωνία. Η Τορίνο έχει ήδη θέσει τα σχετικά ποσά στο τραπέζι, δημιουργώντας μια κατάσταση όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να «ματσάρει» την πρόταση των Ιταλών, εάν επιθυμεί να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και το όραμα

Από την πλευρά τους, οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη παρουσιάσει στον Ντάνιελ Μπραγκάνσα το όραμά τους για την πορεία του στην ομάδα. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βλέπουν τον 27χρονο μέσο ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στα πλάνα τους.

Μια επίσημη προσφορά προς την Σπόρτινγκ από τον ΠΑΟΚ, η οποία θα είναι ανταγωνιστική προς αυτή της Τορίνο, θα μπορούσε να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση και να φέρει τον παίκτη πιο κοντά στην ελληνική ομάδα. Η αναμονή για την κίνηση του ΠΑΟΚ είναι πλέον δεδομένη, καθώς οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον.

Η πορεία του Μπραγκάνσα την περασμένη σεζόν

Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ο οποίος είναι 27 ετών, είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε συνολικά 24 επίσημες εμφανίσεις με την πορτογαλική ομάδα, δείχνοντας την αγωνιστική του συνέπεια και την ικανότητά του να προσφέρει.

Στις εμφανίσεις του αυτές, ο Ίβηρας μέσος κατάφερε να πετύχει έξι γκολ, ενώ παράλληλα μοίρασε και μία ασίστ στους συμπαίκτες του. Τα στατιστικά αυτά αναδεικνύουν την επιθετική του συμβολή και την ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά στο σκοράρισμα και τη δημιουργία φάσεων για την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta