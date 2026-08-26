Ανατροπή με τον Ουναΐ: η Αϊντχόφεν απέσυρε το ενδιαφέρον της

Μια σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς ολλανδικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Αϊντχόφεν απέσυρε το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου. Η εξέλιξη αυτή αφήνει το μέλλον του παίκτη στον αέρα, ενώ παράλληλα διατηρεί ζωντανές, αν και λιγοστές, τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για την απόκτησή του, όπως μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου σε πρόσφατη εκπομπή.

Η ανατροπή με την Αϊντχόφεν

Μέχρι πρόσφατα, η Αϊντχόφεν παρουσιαζόταν ως το μεγάλο φαβορί για να εξασφαλίσει την υπογραφή του Αζεντίν Ουναΐ. Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως άλλαξαν άρδην, με τους πρωταθλητές Ολλανδίας να κάνουν πίσω από την προσπάθεια απόκτησης του διεθνούς Μαροκινού άσου. Η είδηση αυτή προέρχεται από ολλανδικά δημοσιεύματα, τα οποία αναλύουν τους λόγους αυτής της μεταστροφής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ουναΐ βρισκόταν πράγματι στη λίστα των παικτών που ενδιέφεραν την Αϊντχόφεν. Ωστόσο, μετά την άφιξη δύο νέων παικτών, των Κοντάι Σάνο και Σβεν Μάινανς, οι Ολλανδοί θεωρούν ότι το κέντρο τους έχει πλέον συμπληρωθεί και είναι ικανοποιημένοι με τις επιλογές που διαθέτουν στη μεσαία γραμμή. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην απόσυρση του ενδιαφέροντος για τον Ουναΐ. Πλέον, η Αϊντχόφεν στρέφει την προσοχή της στην ενίσχυση άλλων θέσεων, εξετάζοντας επιλογές για τη θέση του επιθετικού, καθώς και για έναν εξτρέμ.

Το ενδιαφέρον του Άγιαξ και οι προηγούμενες κινήσεις

Ενώ η Αϊντχόφεν αποσύρθηκε, ο Άγιαξ συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Η ομάδα του Άμστερνταμ παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του παίκτη, ειδικά τώρα που το μέλλον του παραμένει αβέβαιο μετά την πρόσφατη ανατροπή. Ο Ουναΐ, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Μαροκινού μέσου στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είχαν ως αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Μεταξύ αυτών, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον διεθνή άσο. Ωστόσο, καμία από αυτές τις ομάδες δεν προχώρησε τελικά στην απόκτησή του. Καθώς οι μέρες περνούν και ο παίκτης παραμένει χωρίς ομάδα, οι πιθανότητες για μια απρόσμενη μετακίνηση αυξάνονται.

Η θέση του Παναθηναϊκού και οι πιθανότητες

Στο ελληνικό στρατόπεδο, ο Παναθηναϊκός διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του, έστω και λιγοστές, για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Αυτή η πληροφορία μεταφέρθηκε από τον Νίκο Αθανασίου κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής των Galacticos by Interwetten. Η ανατροπή στην περίπτωση της Αϊντχόφεν δημιουργεί ένα νέο τοπίο, το οποίο ενδεχομένως να ευνοήσει απρόσμενες εξελίξεις για τον άλλοτε παίκτη του «τριφυλλιού».

Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Ουναΐ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει βρει ακόμα την επόμενη ομάδα του, μπορεί να οδηγήσει σε σενάρια που δεν ήταν αρχικά στα πλάνα. Όσο περισσότερος χρόνος περνάει χωρίς να έχει βρεθεί λύση για τη μεταγραφή του, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξει μια απρόσμενη εξέλιξη στην καριέρα του, κάτι που μπορεί να ανοίξει ένα «παράθυρο» και για τον Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιο με τη Χιρόνα και η ρήτρα αποδέσμευσης

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο με τη Χιρόνα. Ωστόσο, η ισπανική ομάδα, μετά τον υποβιβασμό της, φέρεται να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να τον αποδεσμεύσει. Η Χιρόνα είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τον παίκτη σε όποια ομάδα είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσής του. Η ρήτρα αυτή υπολογίζεται στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, η Μαρσέιγ διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη. Συγκεκριμένα, η γαλλική ομάδα έχει διατηρήσει ένα ποσοστό της τάξεως του 17,5% από μια μελλοντική μεταγραφή του Ουναΐ. Αυτό το ποσοστό αποτελεί ένα επιπλέον παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε οποιαδήποτε συζήτηση για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta