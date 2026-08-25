Πρωτογενές πλεόνασμα 5,77 δισ. ευρώ στο επτάμηνο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το επτάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2026. Το ποσό αυτό υπερέβη τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για την συγκεκριμένη περίοδο, με την υπέρβαση να ανέρχεται σε 1,353 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,258 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,026 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα ήταν υψηλότερα κατά 990 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα και οι προσαρμογές

Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο διαμορφώθηκε στα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, ξεπέρασε τον καθορισμένο στόχο. Η υπέρβαση αυτή ανήλθε σε 1,353 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις για την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, το πλεόνασμα αυτό ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό από πληρωμές που μεταφέρθηκαν χρονικά, καθώς και από έκτακτα έσοδα που εισπράχθηκαν. Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, η πραγματική υπέρβαση έναντι του στόχου περιορίζεται στα 302 εκατομμύρια ευρώ, μετά την εφαρμογή των σχετικών εξαιρέσεων.

Οι εξαιρέσεις που επηρέασαν το ισοζύγιο

Ειδικότερα, από τη συνολική διαφορά των 1,353 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφαιρούνται συγκεκριμένα ποσά που αφορούν χρονικές μεταθέσεις και έκτακτες εισπράξεις. Συγκεκριμένα, 510 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τον ετεροχρονισμό πληρωμών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιπλέον, 406 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν στον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο. Τέλος, 135 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό.

Συνολικό ισοζύγιο και σύγκριση με προηγούμενη περίοδο

Στο συνολικό ισοζύγιο, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα ύψους 344 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά μικρότερο από τον αρχικό στόχο, ο οποίος προέβλεπε έλλειμμα 1,323 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ίδια περίοδο.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το 2025, είχαν καταγραφεί διαφορετικά οικονομικά μεγέθη. Τότε, είχε σημειωθεί πλεόνασμα 2,168 δισεκατομμυρίων ευρώ στο συνολικό ισοζύγιο, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα είχε φτάσει τα 7,939 δισεκατομμύρια ευρώ.

Καθαρά έσοδα και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,258 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,026 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη σύγκριση αυτή επηρεάζει και η διαφορετική χρονική κατανομή των εισπράξεων που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, από τα 1,258 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν προβλεφθεί να εισπραχθούν τον Ιούνιο, τα 884 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη εισπραχθεί τον Απρίλιο. Τα υπόλοιπα 374 εκατομμύρια ευρώ αναμένονται να εισπραχθούν εντός του τρέχοντος έτους. Χωρίς να υπολογίζεται το ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 5,7% έναντι του στόχου.

Η πορεία των φορολογικών εσόδων

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν συνολικά σε 42,794 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν αφαιρεθούν τα 306 εκατομμύρια ευρώ που προήλθαν από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και τα 135 εκατομμύρια ευρώ από το καζίνο στο Ελληνικό, οι καθαρές εισπράξεις από φόρους ανέρχονται σε 42,353 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο κατά 990 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 2,4%, από τον αρχικά καθορισμένο στόχο. Η μεγαλύτερη θετική διαφορά προέρχεται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τα έσοδα του οποίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ειδική συναλλαγή της Εγνατίας Οδού, ξεπέρασαν τον στόχο κατά 739 εκατομμύρια ευρώ.

Οι φόροι εισοδήματος απέφεραν 15,073 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι κατά 294 εκατομμύρια ευρώ περισσότερο από όσα είχαν προβλεφθεί. Παράλληλα, οι φόροι ακίνητης περιουσίας κατέγραψαν αύξηση κατά 55 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ανήλθαν σε 3,964 δισεκατομμύρια ευρώ, υπολειπόμενοι του στόχου κατά 224 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο τον Ιούλιο, τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 9,246 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 946 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Με πληροφορίες από: Newsit