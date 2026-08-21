Μεγάλη αθλητική βραδιά με Πετρούνια και Τεντόγλου: Διεκδικήσεις σε Ζάγκρεμπ και Λωζάνη

Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 21 Αυγούστου, καθώς δύο από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές, ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Μίλτος Τεντόγλου, αναμένεται να συγκεντρώσουν τα βλέμματα. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειές τους σε δύο διαφορετικές και σημαντικές διοργανώσεις, οι οποίες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η βραδιά υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις και υψηλού επιπέδου επιδόσεις, με τους Έλληνες πρωταθλητές να διεκδικούν διακρίσεις στους αντίστοιχους τομείς τους. Από τους κρίκους του Ζάγκρεμπ μέχρι το μήκος της Λωζάνης, η ελληνική αθλητική παρουσία θα είναι ισχυρή και διεκδικητική.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό στο Ζάγκρεμπ

Η πρώτη κορυφαία στιγμή της βραδιάς είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, ώρα Ελλάδος, και αφορά τον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Η διοργάνωση λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, προσφέροντας στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές των κρίκων παγκοσμίως, έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό με μια εντυπωσιακή επίδοση. Στον προκριματικό γύρο, ο Έλληνας γυμναστής συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς, επίδοση που τον κατέταξε στη δεύτερη θέση και του έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό των κορυφαίων.

Με αυτή την επίδοση, ο Πετρούνιας έχει θέσει τις βάσεις για να διεκδικήσει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Συγκεκριμένα, ο στόχος του είναι η κατάκτηση του 9ου ευρωπαϊκού χρυσού μεταλλίου της καριέρας του, ένα επίτευγμα που θα τον εδραιώσει ακόμα περισσότερο στην ιστορία της ελληνικής και παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Η αγωνιστική του παρουσία στο Ζάγκρεμπ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στο IAAF Diamond League της Λωζάνης

Λίγο αργότερα, στις 21:15, η αθλητική δράση μεταφέρεται από το Ζάγκρεμπ στη Λωζάνη της Ελβετίας, όπου θα διεξαχθεί το IAAF Diamond League. Σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση του στίβου, ο Μίλτος Τεντόγλου θα λάβει μέρος στο αγώνισμα του μήκους, με στόχο να πραγματοποιήσει μια ακόμα κορυφαία επίδοση. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει επίσης ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο λίγες μόλις ημέρες μετά την πρόσφατη και θριαμβευτική κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Αυτή η επιτυχία τον έχει φέρει στην κορυφή της Ευρώπης στο μήκος, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση και την κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Στη Λωζάνη, ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιδιώξει να συνεχίσει τις υψηλές του επιδόσεις και να προσθέσει μια ακόμα σημαντική εμφάνιση στο ενεργητικό του. Η συμμετοχή του στο Diamond League αποτελεί μια ευκαιρία για να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε κορυφαίους αθλητές του κόσμου, διατηρώντας το αγωνιστικό του επίπεδο σε υψηλά στάνταρ. Οι φίλαθλοι του στίβου αναμένουν με ανυπομονησία την προσπάθειά του.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr