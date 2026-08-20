Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, όλα ανοιχτά για την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι όπου, παρά την υπεροχή του και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο 62ο λεπτό με τον Έρικσεν, ωστόσο ο Μπάμπα ισοφάρισε με κεφαλιά στο 80ό λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η υπόθεση της πρόκρισης στη League Phase του Conference League παραμένει ανοιχτή και θα κριθεί στη ρεβάνς, που θα διεξαχθεί στη Νορβηγία.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ισοφάριση

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να μετατρέψει την ανωτερότητά του σε γκολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και έτσι απέφυγε την ήττα στην έδρα του, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για πρόκριση. Η Μπραν, βελτιώνοντας την εικόνα της μετά την ανάπαυλα, κατάφερε να βρει το γκολ του προβαδίσματος στο 62ο λεπτό με τον Έρικσεν. Αυτή η εξέλιξη ανάγκασε τον «Δικέφαλο του Βορρά» να κυνηγήσει την ισοφάριση.

Τελικά, η ισοφάριση ήρθε στο 80ό λεπτό, όταν ο Μπάμπα σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από στατική φάση. Συγκεκριμένα, ο Σορετίρε κέρδισε ένα κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε όμορφα ο Λουσέ, με τον Μπάμπα να βρίσκει δίχτυα για το τελικό 1-1. Το γκολ του Μπάμπα διαμόρφωσε το τελικό σκορ και έστειλε την πρόκριση να κριθεί εκτός έδρας.

Οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ και η στρατηγική της Μπραν

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της από νωρίς. Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Μύθου επιχείρησε σουτ που δεν βρήκε στόχο, ενώ δύο λεπτά αργότερα, στο 3ο λεπτό, ο Χατσίδης δοκίμασε το πόδι του από απόσταση, με την μπάλα να κοντράρει και να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντίνγκενλαντ. Ο ΠΑΟΚ είχε ένταση, πίεση ψηλά και διάθεση να μην επιτρέψει στην Μπραν να βρει τον ρυθμό της, δεδομένων των 20 επίσημων αγώνων που είχε ήδη στα πόδια της.

Ο Δημήτρης Χατσίδης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και στο 14ο λεπτό επιχείρησε νέο σουτ με το αριστερό, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Νορβηγών. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος σημειώθηκε στο 19ο λεπτό, όταν ο Τάισον έδωσε την μπάλα στον Γιαννούλη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον αντίπαλό του και πάσαρε προς τον Χατσίδη, ο οποίος εκτέλεσε από πλεονεκτική θέση, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται αν βρήκε στόχο.

Από την πλευρά της, η Μπραν επέλεξε στα πρώτα λεπτά να διατηρήσει χαμηλά τις γραμμές της και να αναζητήσει χώρους στις αντεπιθέσεις. Στο 7ο λεπτό, ο Κένι επιχείρησε μακρινό σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Η πρώτη αξιόλογη επιθετική ενέργεια των φιλοξενούμενων καταγράφηκε στο 12ο λεπτό, όταν ο Φίνε, έπειτα από ατομική προσπάθεια, τροφοδότησε τον Έρικσεν, όμως το σουτ του τελευταίου πέρασε αρκετά μέτρα άουτ. Αυτή η φάση ξεκίνησε από μια κάκιστη αμυντική τοποθέτηση του Ελουστόντο.

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι και οι συνθέσεις των ομάδων

Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, προχώρησε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Γίρι Παβλένκα, ενώ την αμυντική τετράδα συμπλήρωσαν οι Κένι και Γιαννούλης στα δύο άκρα, και οι Αρίτζ Ελουστόντο και Παντελής Χατζηδιάκος στο κέντρο της άμυνας. Η επιλογή του Ελουστόντο δίπλα στον Χατζηδιάκο άφησε εκτός αρχικού σχήματος τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μπαπτίστ Σανταμαρία και ο Χρήστος Ζαφείρης διατήρησαν τις θέσεις τους. Μία σημαντική διαφοροποίηση αφορούσε τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό, όπου ο Λίσι επέλεξε τον Μαντί Καμαρά για να καλύψει τον χώρο του «10», ποντάροντας στα τρεξίματα και στις παρεμβολές του στην αντίπαλη περιοχή. Αυτή ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Στην κορυφή της επίθεσης παρέμεινε ο Ανέστης Μύθου, με τον Λίσι να εμπιστεύεται ξανά τον νεαρό φορ, αφήνοντας στον πάγκο τον νεοφερμένο Σερίφ Εντιαγέ. Ο Τάισον ξεκίνησε με το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τη μία πλευρά και ο Δημήτρης Χατσίδης από την άλλη.

Η Μπραν παρατάχθηκε με τον Ντίνγκενλαντ κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Σόλτβελτ και Ντε Ρέβε στα άκρα, και οι Ντράγκσνες και Κνούντσεν στο κέντρο. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, την τριάδα συνέθεσαν οι Πέντερσεν, Σόρενσεν και Βάσμπεργκ. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Φίννε, ενώ στις δύο πλευρές της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Έρικσεν και Γκούντμουνσον.

Ένταση στις εξέδρες της Τούμπας

Το κλίμα στις εξέδρες της Τούμπας ήταν τεταμένο, ειδικά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ακούστηκαν μαζικά υβριστικά συνθήματα κατά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, με αφορμή τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω μετά το γκολ της Μπραν, καθώς μερίδα των οπαδών είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση πώλησης του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, Gazzetta