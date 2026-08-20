Ο Μεχντί Ταρέμι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αλ Ουάσλ

Ο Μεχντί Ταρέμι αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς ο διεθνής Ιρανός επιθετικός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Αλ Ουάσλ του Ντουμπάι. Ο ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στου Ρέντη και αναχώρησε άμεσα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του. Η εξέλιξη αυτή κλείνει το κεφάλαιο του Ολυμπιακού για τον Ταρέμι, ο οποίος αναζητούσε νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η αποχώρηση από τον Ολυμπιακό

Η αποχώρηση του Μεχντί Ταρέμι από τους «ερυθρόλευκους» ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα, καθώς ήταν γνωστό ότι ο Ιρανός φορ βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε αφήσει τον Ταρέμι εκτός της ευρωπαϊκής λίστας της ομάδας, ένα γεγονός που υποδήλωνε την επικείμενη αποχώρησή του.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έδειχνε να αναζητά κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια της καριέρας του. Η συμφωνία με την Αλ Ουάσλ ήρθε σε μια περίοδο όπου το συμβόλαιο του Ταρέμι με τον Ολυμπιακό έληγε το επόμενο καλοκαίρι, διευκολύνοντας έτσι τη μετακίνησή του.

Ο νέος προορισμός και η συμφωνία

Ο Μεχντί Ταρέμι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ουάσλ, μια ομάδα που εδρεύει στο Ντουμπάι. Ο Ιρανός επιθετικός βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία κατάφερε να έρθει σε συμφωνία τόσο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον Ολυμπιακό.

Ο 34χρονος φορ αναμένεται να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του από την Ελλάδα στα ΗΑΕ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του πορεία. Η Αλ Ουάσλ εξασφάλισε έτσι έναν έμπειρο επιθετικό για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Η συνάντηση με τον Ρουί Βιτόρια

Στον νέο του προορισμό, το Ντουμπάι, ο Μεχντί Ταρέμι θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με ένα γνώριμο πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είναι ο τεχνικός της Αλ Ουάσλ.

Η παρουσία του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο της νέας του ομάδας ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Ιρανού επιθετικού, καθώς η προσαρμογή του σε ένα νέο περιβάλλον μπορεί να διευκολυνθεί από την ύπαρξη ενός προπονητή με τον οποίο υπάρχει ήδη μια σύνδεση, έστω και έμμεση, μέσω της κοινής τους παρουσίας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η προσφορά του Ταρέμι στους «ερυθρόλευκους»

Ο Μεχντί Ταρέμι αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, με το κόστος της μεταγραφής του από την Ίντερ να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Πειραιώτες, ο Ιρανός επιθετικός είχε μια αξιοσημείωτη συνεισφορά στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, σε διάστημα 39 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ο Ταρέμι κατάφερε να πετύχει 16 γκολ, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Επιπλέον, μοίρασε 6 ασίστ, συμβάλλοντας και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του. Η συνολική του παρουσία άφησε το στίγμα της στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού.

Οι άλλες εξελίξεις στον Πειραιά

Εκτός από την αποχώρηση του Μεχντί Ταρέμι, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια περίοδο ανακατατάξεων στο ρόστερ του. Στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται ακόμα δύο ποδοσφαιριστές, οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι μετρούν αντίστροφα για την αποχώρησή τους από τους Πειραιώτες.

Παράλληλα, η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού ενισχύεται με νέα πρόσωπα. Τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση θα πλαισιώσει ο Μεξικανός σέντερ φορ, Αρμάντο Γκονζάλες. Αυτές οι κινήσεις σηματοδοτούν την προσπάθεια της ομάδας να ανανεώσει και να ενισχύσει το δυναμικό της ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta