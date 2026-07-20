Το γούρι που δίνει στην Ισπανία το Μουντιάλ: Η ιστορία του Καπντεβίγια

Μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές πριν από την έναρξη του τελικού του Μουντιάλ 2026, που διεξήχθη στο MetLife Stadium, ήταν η κίνηση του Μαρκ Κουκουρέγια να θάψει ένα νόμισμα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η κίνηση δεν ήταν τυχαία, καθώς το γούρι αυτό κρατάει από το 2010 και έχει γίνει παράδοση στην εθνική Ισπανίας.

Η νίκη της Ισπανίας και οι αναμνήσεις από το 2010

Η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, κερδίζοντας έτσι το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της. Αυτή η νίκη επανέφερε στη μνήμη των φιλάθλων τον τελικό του 2010, όπου ο Αντρές Ινιέστα είχε χαρίσει στην Ισπανία τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο.

Το γούρι του Καπντεβίγια

Η τελετουργία του Κουκουρέγια θυμίζει την κίνηση του Ζοάν Καπντεβίγια, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε θάψει ένα νόμισμα πριν από τον τελικό του 2010. Ο παλαίμαχος αμυντικός αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Κουκουρέγια να επαναλάβει αυτή τη συνήθεια και στον τελικό του 2026. «Και τώρα θα σας πω ένα μυστικό. Το 2010 έθαψα ένα νόμισμα στο γρασίδι πριν ξεκινήσει ο αγώνας, το έχω πει εκατομμύρια φορές. Ζήτησα από τον Μαρκ Κουκουρέγια να κάνει το ίδιο την Κυριακή. Μαρκ, σε αγαπώ τόσο πολύ. Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής», έγραψε ο Καπντεβίγια στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter).

Φαίνεται ότι το γούρι λειτούργησε και πάλι, καθώς η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έπειτα από 16 χρόνια, κατακτώντας το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της.