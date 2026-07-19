Μουντιάλ 2026: Παίκτης της Εθνικής Ισπανίας δήλωσε ότι θα χαιρετήσει τον Τραμπ για να αποφύγει τη φυλακή

Η Ισπανία και η Αργεντινή ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή (19/7) στο Νιού Τζέρσεϊ, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο. Οι φίλαθλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση στο «MetLife Stadium» έχουν κληθεί να πληρώσουν υπερβολικά υψηλές τιμές για τα εισιτήρια, οι οποίες έχουν φτάσει σε χιλιάδες δολάρια.

Ο διεθνής Ισπανός επιθετικός, Μπόρχα Ιγκλέσιας, δεν παρέλειψε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική τιμολόγησης της FIFA, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ντροπή» μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Επιπλέον, πριν από τον τελικό, ο Ιγκλέσιας προχώρησε σε μια αιχμηρή δήλωση σχετικά με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα τον χαιρετήσει «για να μη βρεθεί στη… φυλακή», προκαλώντας συζητήσεις με την τοποθέτησή του