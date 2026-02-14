Ένα Σάββατο (14/02) γεμάτο δράση περιμένει τους φιλάθλους, με τη Super League, την GBL και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Από τη μάχη του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά μέχρι το παραδοσιακό ντέρμπι των «Δικεφάλων» στο μπάσκετ, δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Super League: Ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά πριν την Ευρώπη

Στις 19:30 (Novasports Prime), ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στον Λεβαδειακό. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι των αιωνίων, έχοντας όμως το μυαλό και στα playoffs του Champions League με τη Λεβερκούζεν.

Οι απουσίες: Εκτός έμειναν οι Ταρέμι και Ορτέγκα, ενώ τιμωρημένος είναι ο Ποντένσε.

Η έκπληξη: Ο Πιρόλα επιστρέφει στην αποστολή και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Πιθανή Ενδεκάδα (Ολυμπιακός): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Λουίζ, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

GBL: «Τζάμπολ» με ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο

Η 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις:

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (18:15, ΕΡΤ2): Η μάχη για την 3η θέση στο «Παλατάκι». Η Ένωση θέλει να κρατήσει το προβάδισμα, ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη ρεβάνς της ήττας του πρώτου γύρου.

Ηρακλής – Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ2): Ο αήττητος Ολυμπιακός (17-0) πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές ελλείψεις, καθώς εκτός είναι οι Ντόρσεϊ, Ουόκαπ και Λαρεντζάκης.

Διεθνή: Το «Derby d'Italia» κλέβει την παράσταση

Στην Ευρώπη, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Μιλάνο:

Ίντερ – Γιουβέντους (21:45, COSMOTE SPORT 9 HD): Το απόλυτο ντέρμπι της Serie A που κρίνει πολλά για τον τίτλο στην Ιταλία.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Novasports 1HD): Δοκιμασία για τη «Βασίλισσα» στη La Liga.

Το πρόγραμμα των κυριότερων μεταδόσεων

16:00 Ηρακλής – Ολυμπιακός (Basket) | ΕΡΤ2

17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης | COSMOTE SPORT 2 HD

18:15 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Basket) | ΕΡΤ2

19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός | Novasports Prime

20:00 Βόλος – Άρης | COSMOTE SPORT 1 HD

21:45 Ίντερ – Γιουβέντους | COSMOTE SPORT 9 HD

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ | Novasports 1HD

