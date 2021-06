Euro 2020: Ο Γιαρμολένκο τρόλαρε τον Ρονάλντο και έφερε μπροστά του Coca Cola και Heineken

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (14/06), για την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία, έκανε μια κίνηση που έφερε μια νέα… μοδα στο Euro 2020. Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου έδιωξε από μπροστά του δύο μπουκάλια με Coca Cola, με την ενόχληση να είναι «ζωγραφισμένη» στο πρόσωπό του, για να συστήσει σε όλους να πίνουμε μόνο νερό.

Η κίνηση αυτή του «CR7» έγινε το απόλυτο viral και έκανε τον γύρω του κόσμου, ενώ άνοιξε μια… μαύρη τρύπα στο χρηματιστήριο. Η διάσημη εταιρεία αναψυκτικών κατάλαβε πόσο μεγάλη είναι πραγματικά η δύναμη του επιθετικού των Ιβήρων και της Γιουβέντους, ο οποίος θεωρείται -δικαίως όπως φάνηκε- ο πιο διαδραστικός influencer του πλανήτη.

Ο Ρονάλντο έκανε την κίνηση μισή ώρα αφότου είχαν ανοίξει τα χρηματιστήρια στην ευρωπαϊκή αγορά. Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, η μετοχή της Coca Cola κατρακύλησε αυτόματα και από τα 56,1 δολάρια ανά μετοχή, έπεσε στα 55,22. Ηταν μία βίαιη πτώση του 1,6%, που σε οικονομικούς όρους μεταφράστηκε στην τεράστια απώλεια 4 δισ. δολαρίων, καθώς η αξία της εταιρείας έπεσε από τα 242 δισ. δολάρια, στα 238 δισ.

Ωστόσο, ο Αντρί Γιαρμολένκο πήγε κόντρα στο ρεύμα που ξεκίνησε ο Κριαστιάνο Ρονάλντο, έπειτα από τη νικηφόρα αναμέτρηση της Ουκρανίας με αντίπαλο τη Βόρεια Μακεδονία. Ο 31χρονος επιθετικός της Γουέστ Χαμ αναδείχθηκε MVP στη νίκη (2-1) της ομάδας του, ενώ είχε αντίστοιχα πολλά κέφια και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής, λοιπόν, έφερε μπροστά του τα αναψυκτικά και με ένα πολύ πλατύ χαμόγελο είπε: «Μπορώ να κάνω κάτι; Είδα τον Ρονάλντο που μετακίνησε τα μπουκάλια της Coca Cola. Εγώ θα τη βάλω ακριβώς εδώ… Και τη Heineken το ίδιο…».

Ακολούθως, τοποθέτησε τα μπουκάλια στην αρχική τους θέση, πήρε στα χέρια του βραβείου του MVP και έφυγε από την αίθουσα, έχοντας κάνει και εκείνος το δικό του κομμάτι…

"I’m taking Coca-Cola, I'm taking Heineken. Get in touch with me!” @CocaCola, @Heineken, Andriy Yarmolenko wants to speak to you! #EURO2020 | #UKR pic.twitter.com/ma8hliC6Lg