Τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα βουτύρου με κανέλα και μέλι αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για να εμπλουτίσετε το εορταστικό σας τραπέζι. Πρόκειται για μπισκοτένια αστέρια που ξεχωρίζουν για το άρωμά τους και την τραγανή τους υφή, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία.

Η συνταγή συνδυάζει την παραδοσιακή ζύμη βουτύρου με ένα γλυκό γλάσο με ρούμι και τη γεύση της μαρμελάδας δαμάσκηνου. Τα μπισκότα αυτά μπορούν να διακοσμήσουν όμορφα ένα εορταστικό πιάτο, ενθουσιάζοντας κάθε λάτρη των χριστουγεννιάτικων γεύσεων.

Τα υλικά για τα αρωματικά μπισκότα

Για την παρασκευή αυτών των ξεχωριστών χριστουγεννιάτικων μπισκότων, θα χρειαστείτε συγκεκριμένα υλικά που θα δώσουν το χαρακτηριστικό τους άρωμα και γεύση. Ένα βασικό συστατικό για τη συγκόλληση των μπισκότων είναι η μαρμελάδα.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται 150 γραμμάρια μαρμελάδας δαμάσκηνου ή άλλου φρούτου της επιλογής σας. Για τη ζύμη, θα χρησιμοποιηθούν αλεύρι, ζάχαρη, κύβοι βουτύρου, ζάχαρη βανίλιας, κανέλα, κρόκοι αυγών, μέλι και μπέικιν πάουντερ. Το γλάσο θα παρασκευαστεί με ασπράδι αυγού, ζάχαρη άχνη και ρούμι.

Προετοιμασία της ζύμης βουτύρου

Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία της ζύμης. Αρχικά, κοσκινίζουμε το αλεύρι και τη ζάχαρη σε ένα μπολ, εξασφαλίζοντας έτσι ένα αφράτο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τους κύβους βουτύρου, τη ζάχαρη βανίλιας, την κανέλα, τους κρόκους αυγών, το μέλι και το μπέικιν πάουντερ.

Όλα τα υλικά ζυμώνονται μαζί μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία ζύμη. Αφού η ζύμη είναι έτοιμη, τυλίγεται με πλαστική μεμβράνη και τοποθετείται στο ψυγείο για μία ώρα, ώστε να ξεκουραστεί και να σφίξει, κάτι που θα διευκολύνει το άνοιγμά της.

Κόψιμο και ψήσιμο των μπισκοτένιων αστεριών

Μετά την απαραίτητη ώρα ξεκούρασης στο ψυγείο, η ζύμη είναι έτοιμη για το επόμενο στάδιο. Ανοίγουμε την ξεκουρασμένη ζύμη σε πάχος περίπου τριών χιλιοστών. Με τη χρήση κουπ πατ, κόβουμε λεπτά αστέρια, δίνοντας στα μπισκότα το χαρακτηριστικό τους σχήμα.

Τα κομμένα αστέρια μεταφέρονται προσεκτικά σε ταψιά που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Ψήνονται σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου έξι λεπτά. Αφού ψηθούν, τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο πάνω στο ταψί και κατόπιν τα μεταφέρουμε σε σχάρα για να κρυώσουν εντελώς.

Παρασκευή του γλάσου και διακόσμηση

Ενώ τα μπισκότα κρυώνουν, προχωράμε στην παρασκευή του γλάσου. Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το ασπράδι αυγού, τη ζάχαρη άχνη και το ρούμι. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα γλάσο που να είναι ρευστό, αλλά ταυτόχρονα να στέκεται, ώστε να μπορεί να απλωθεί σωστά στα μπισκότα.

Αλείφουμε τα μισά από τα ψημένα αστέρια με το γλάσο. Αν το επιθυμούμε, μπορούμε να πασπαλίσουμε με διακοσμητικά, προσθέτοντας μια επιπλέον εορταστική πινελιά. Στη συνέχεια, αφήνουμε τα γλασαρισμένα μπισκότα να στεγνώσουν καλά, ώστε το γλάσο να σταθεροποιηθεί.

Συναρμολόγηση και τελική πινελιά

Το τελευταίο βήμα είναι η συναρμολόγηση των μπισκότων, που θα τα μετατρέψει σε μικρά «σάντουιτς» γεύσης. Τα υπόλοιπα αστέρια, αυτά που δεν έχουν γλασαριστεί, αλείφονται με τη μαρμελάδα δαμάσκηνου ή άλλου φρούτου που έχουμε επιλέξει.

Στη συνέχεια, κολλάμε τα αστεράκια με τη μαρμελάδα με τα αστέρια που έχουμε διακοσμήσει με το γλάσο. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε τα τελικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα, έτοιμα να σερβιριστούν και να προσφέρουν μια γλυκιά νότα στις γιορτές.

Με πληροφορίες από: Topontiki