Σε κλίμα έντονης πόλωσης και χωρίς καμία προσδοκία για άμεση συμφωνία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται στις Βρυξέλλες. Ξεκινούν έτσι τον κύκλο των σκληρών διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαφωνίες εκτείνονται σε πολλά και κρίσιμα ζητήματα, ενώ η σημερινή Σύνοδος Κορυφής προμηνύεται θυελλώδης, με την τελική έκβαση να αναμένεται να μετατεθεί για τη Σύνοδο Κορυφής της 17ης Δεκεμβρίου.

Οι βασικές «μάχες» του επταετούς προϋπολογισμού

Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτεταμένες και αφορούν διάφορους τομείς του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο πραγματικό μέγεθος των δαπανών, στις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και στην εισαγωγή νέων ευρωπαϊκών φόρων. Αυτά τα σημεία αποτελούν πεδία έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των ηγετών.

Επιπλέον, σημαντικό μέτωπο σύγκρουσης αποτελεί το δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, ένα θέμα που θα συζητηθεί εκτενώς κατά τη διάρκεια του γεύματος της Πέμπτης. Η ευρωπαϊκή προτίμηση στην άμυνα και η χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών συνιστούν επίσης ένα από τα πέντε μεγάλα μέτωπα της σύγκρουσης, όπως καταγράφεται σε ανάλυση του Politico.

Η πρόταση του Αντόνιο Κόστα και οι προσδοκίες

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει αναλάβει την προσπάθεια να συγκεντρώσει στήριξη για την πρότασή του σχετικά με τον προϋπολογισμό. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε το Σάββατο και περιλαμβάνει πρόσθετες περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με ένα προηγούμενο σχέδιο. Παρά την προσπάθεια για συμβιβασμό, η άμεση επίτευξη συμφωνίας δεν αναμένεται.

Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης για να διαπιστώσουν αν οι συζητήσεις τους βοήθησαν να σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, οι προσδοκίες είναι χαμηλές, καθώς καμία συμφωνία δεν αναμένεται πριν από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους, η οποία ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου. Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να γεφυρώσει τις διαμετρικά αντίθετες απόψεις των κρατών-μελών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Η στάση της Ελλάδας και οι «κόκκινες γραμμές»

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη θέση της Ελλάδας το βράδυ της Τετάρτης, τονίζοντας ότι «Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα». Υπογράμμισε επίσης ότι «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δίνοντας το «κλίμα» για τη σύνοδο.

Κυβερνητικές πηγές από την Αθήνα τόνιζαν πριν τη σύνοδο ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει την προσπάθεια του Αντόνιο Κόστα να παρουσιάσει μια νέα διαπραγματευτική πρόταση (Negobox) και προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εποικοδομητική διάθεση. Ωστόστόσο, ξεκαθάριζαν ότι η Αθήνα δεν συμφωνεί με έναν προϋπολογισμό που αποδυναμώνει τις συνολικές ευρωπαϊκές επενδυτικές δυνατότητες και υποβαθμίζει την πολιτική συνοχής.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διεκδικεί έναν προϋπολογισμό αντάξιο των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, ασφάλεια και συνοχή. Επαναλαμβάνεται η θέση ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ζητά περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Το κλίμα στις Βρυξέλλες και οι σκληρές διαπραγματεύσεις

Το κλίμα στις Βρυξέλλες είναι τεταμένο, με πάνω από δώδεκα διπλωμάτες που προετοιμάζονται για τη σύνοδο να δηλώνουν στο Politico ότι αναμένουν εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των ηγετών. Οι διπλωμάτες έχουν καταστήσει σαφές ότι οι ηγέτες δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης της ΕΕ, «Δεν είναι η σύνοδος για σύγκλιση. Δεν είναι η ώρα να κάνει κανείς πίσω». Ένας δεύτερος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ πρόσθεσε ότι «Ο Κόστα γνωρίζει ότι πιθανότατα χρειάζεται ένα κακό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτού μπορέσει να έχει μια επιτυχημένη» τον Δεκέμβριο. Οι συναντήσεις της Πέμπτης περιλαμβάνουν συζητήσεις κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, πολύωρες συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες ή κατ’ ιδίαν αργότερα μέσα στην ημέρα, πριν τη βραδινή επανένωση για την αξιολόγηση της προόδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos