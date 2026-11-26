Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές σήμερα το πρωί, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, έπειτα από ένα απειλητικό τηλεφώνημα που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star Paros. Το επιβατηγό οχηματαγωγό, το οποίο είχε ξεκινήσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο από τον Πειραιά με προορισμούς τις Κυκλάδες, υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία. Κατόπιν εντολής του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να διαπιστωθεί η βασιμότητα της απειλής.

Το τηλεφώνημα που σήμανε συναγερμό

Το συμβάν που προκάλεσε τον συναγερμό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ένα άγνωστο πρόσωπο πραγματοποίησε τηλεφώνημα σε ναυτιλιακή εταιρεία. Στο τηλεφώνημα αυτό, ο άγνωστος ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στο πλοίο Blue Star Paros, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η πληροφορία αυτή οδήγησε τις αρχές να θέσουν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η άμεση αντίδραση κρίθηκε επιβεβλημένη για την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος, καθώς και για την εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου.

Η πορεία του πλοίου και η εντολή του λιμενικού

Το Blue Star Paros εκτελούσε εκείνη τη στιγμή το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, το οποίο περιελάμβανε τις διαδρομές Πειραιάς – Σύρος – Τήνος – Μύκονος. Ωστόσο, μετά το τηλεφώνημα για την ύπαρξη βόμβας, η πορεία του πλοίου τροποποιήθηκε άμεσα.

Έπειτα από σαφή εντολή του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος κινήθηκε προς το λιμάνι του Λαυρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη με σκοπό να διενεργηθεί ένας λεπτομερής και προληπτικός έλεγχος σε όλους τους χώρους του πλοίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε όντως εκρηκτικός μηχανισμός ή κάποιο άλλο ύποπτο αντικείμενο.

Ενημέρωση επιβατών και πλήρωμα

Στο Blue Star Paros επιβαίνουν συνολικά 259 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από 65 άτομα. Όλοι οι επιβαίνοντες ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις μέσω των μεγαφώνων του πλοίου. Τους ζητήθηκε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, ενώ τονίστηκε ότι δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.

Η ενημέρωση αυτή έγινε με στόχο να καθησυχαστούν οι επιβάτες και να αποφευχθεί τυχόν πανικός, καθώς το πλοίο μεταβαίνει εκτάκτως στο Λαύριο για τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου. Η διαχείριση της κατάστασης έγινε με γνώμονα την ασφάλεια και την ψυχική ηρεμία όλων των παρευρισκομένων.

Η διαδικασία του ελέγχου στο Λαύριο

Μόλις το Blue Star Paros προσεγγίσει το λιμάνι του Λαυρίου, θα ξεκινήσει άμεσα η επιθεώρηση του πλοίου. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο είναι εκπαιδευμένο για τέτοιες καταστάσεις και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανίχνευση εκρηκτικών μηχανισμών.

Εφόσον οι έρευνες ολοκληρωθούν και δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού ή οποιουδήποτε άλλου ύποπτου αντικειμένου, το πλοίο θα λάβει την άδεια να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τους αρχικούς του προορισμούς, τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit