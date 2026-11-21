Εκατοντάδες κλεμμένα αυτοκίνητα με παραποιημένα στοιχεία, πολυτελή ΙΧ κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ, καθώς και ένα σκάφος αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ, βρέθηκαν στην Ελλάδα. Τα ευρήματα αυτά προέκυψαν κατά τη διάρκεια δύο μεγάλων διεθνών αστυνομικών επιχειρήσεων που στόχευαν στην αντιμετώπιση της διακίνησης κλεμμένων οχημάτων.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα στη χώρα μας, με τη συνολική αξία των κατασχεμένων οχημάτων και του σκάφους να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 13 άτομα που κατηγορούνται για κλοπές, υπεξαιρέσεις και πλαστογραφίες, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν 81 παράτυποι μετανάστες και οκτώ διακινητές.

Ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, αποτελώντας μέρος των διεθνών δράσεων «JAD MOBILE 9» της FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL. Σε αυτές τις δράσεις συμμετείχαν αστυνομικές αρχές από δεκάδες κράτη, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στην Ελλάδα, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε κομβικά σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας. Ο βασικός στόχος ήταν ο εντοπισμός οχημάτων που είχαν αφαιρεθεί στο εξωτερικό και επιχειρούνταν να προωθηθούν σε άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας αλλοιωμένα στοιχεία κυκλοφορίας ή πλαστά έγγραφα.

Υποθέσεις στον Πειραιά και στον Έβρο

Μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις αποκαλύφθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τρία υπερπολυτελή αυτοκίνητα, η συνολική αξία των οποίων ανερχόταν στις 250.000 ευρώ. Τα οχήματα αυτά είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη φορτωθεί σε εμπορευματοκιβώτια, έτοιμα προς αποστολή.

Ο τελικός προορισμός τους ήταν το Ισραήλ, ωστόσο η μεταφορά τους μπλοκαρίστηκε έγκαιρα από τις ελληνικές Αρχές. Παράλληλα, άλλη υπόθεση εξιχνιάστηκε στο τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου συνελήφθησαν δύο Γάλλοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Λιβάνου. Οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να βγάλουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή ΙΧ, αξίας 100.000 ευρώ, επιδεικνύοντας πλαστά έγγραφα, αλλά έγιναν αντιληπτοί κατά τον συνοριακό έλεγχο.

Εξιχνιάσεις στην ενδοχώρα

Σημαντικά πλήγματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος καταγράφηκαν και στην ενδοχώρα. Στη Δυτική Αττική, η τοπική Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εξάρθρωσε μια συμμορία που έκλεβε συστηματικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν έξι μέλη της συμμορίας και εξιχνιάστηκαν 19 κλοπές.

Αντίστοιχα, στην περιοχή του Λαυρίου, εξαρθρώθηκε μια εγκληματική ομάδα που έκλεβε οχήματα και εξωλέμβιες μηχανές σκαφών, διοχετεύοντας τα κλοπιμαία στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Αλβανία. Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της ομάδας και εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 εξωλέμβιων μηχανών. Επιπλέον, στο Διδυμότειχο κατασχέθηκε ένα πολυτελές ΙΧ, το οποίο είχε κλαπεί από την Ισπανία και έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας.

Ο απολογισμός των ελληνικών αρχών

Σύμφωνα με τον απολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των διεθνών αυτών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ελέγχθηκαν συνολικά 354 οχήματα. Οι ενέργειες των ελληνικών αρχών, σε συνεργασία με τις διεθνείς αστυνομικές δυνάμεις, συνέβαλαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση ενός μεγάλου αριθμού κλεμμένων οχημάτων και ενός σκάφους, αποτρέποντας την περαιτέρω διακίνησή τους και πλήττοντας τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki