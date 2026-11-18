Ένα καζανάκι που τρέχει ασταμάτητα είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε στο σπίτι. Ο συνεχής ήχος του νερού δεν διαταράσσει μόνο την ησυχία σας, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, αλλά οδηγεί και σε σημαντική σπατάλη νερού, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερους λογαριασμούς. Η καλή είδηση είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία είναι μία από δύο βλάβες που επιδιορθώνονται εύκολα και οικονομικά, χωρίς να χρειαστεί να καλέσετε υδραυλικό. Με λίγη υπομονή και τα σωστά βήματα, μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας.

Αναγνωρίστε τον ένοχο: Ακούστε προσεκτικά

Πριν καν αγγίξετε οτιδήποτε, σταθείτε δίπλα στο καζανάκι και ακούστε προσεκτικά για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν δύο διακριτοί ήχοι που υποδεικνύουν διαφορετικά προβλήματα και θα σας καθοδηγήσουν στην επιδιόρθωση.

Εάν ακούτε ένα αργό, συνεχές σφύριγμα που προέρχεται από την πλευρά του τοίχου του καζανακιού, αυτό σημαίνει ότι η βαλβίδα πλήρωσης δεν κλείνει σωστά. Το νερό εισέρχεται συνεχώς στη δεξαμενή, επειδή ο φλοτέρ δεν ανεβαίνει αρκετά ψηλά ώστε να κλείσει την είσοδο. Συχνά, θα παρατηρήσετε το σωληνάκι πλήρωσης να στάζει μέσα στον υπερχειλιστή.

Αντίθετα, εάν ακούτε ένα τρίξιμο ή γουργούρισμα από το εσωτερικό της λεκάνης, χωρίς εμφανή αναπλήρωση στο καζανάκι, αυτό σημαίνει ότι το νερό διαφεύγει από τη φλάτζα της βαλβίδας εκκένωσης, η οποία βρίσκεται στον πάτο της δεξαμενής. Το νερό διαρρέει από το καζανάκι στη λεκάνη, η στάθμη πέφτει, και στη συνέχεια η βαλβίδα πλήρωσης ενεργοποιείται κάθε λίγα λεπτά για να αναπληρώσει. Αυτός είναι ο κλασικός «κύκλος φανταστικής εκκένωσης», ο συνηθισμένος θόρυβος του μπάνιου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η δοκιμή με τη χρωστική τροφίμων

Αφού κάνετε την αρχική ακρόαση, η δοκιμή με τη χρωστική τροφίμων είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να επιβεβαιώσετε αν το πρόβλημα βρίσκεται στη φλάτζα της βαλβίδας εκκένωσης. Πριν ξεκινήσετε, σηκώστε προσεκτικά το καπάκι του καζανακιού. Τα περισσότερα κεραμικά καπάκια είναι βαριά και απλώς εφάπτονται, οπότε απλά σηκώστε τα ευθεία προς τα πάνω. Τοποθετήστε το καπάκι σε μια διπλωμένη πετσέτα στο πάτωμα, όχι στην άκρη του καζανακιού, καθώς σπάνε εύκολα.

Μόλις αφαιρέσετε το καπάκι, ρίξτε μερικές σταγόνες χρωστικής τροφίμων στο νερό του καζανακιού. Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει χρωματιστεί καλά. Μην πατήσετε το καζανάκι. Αφήστε το να μείνει έτσι για περίπου δέκα λεπτά.

Μετά το πέρας των δέκα λεπτών, ελέγξτε τη λεκάνη. Εάν εμφανιστεί χρωματισμένο νερό στη λεκάνη, τότε η φλάτζα της βαλβίδας εκκένωσης διαρρέει και χρειάζεται αντικατάσταση. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το νερό περνάει από το καζανάκι στη λεκάνη χωρίς να πατηθεί το κουμπί.

Κατανόηση των βαλβίδων και των αιτιών διαρροής

Η βαλβίδα εκκένωσης, η οποία βρίσκεται στον πάτο του καζανακιού, είναι υπεύθυνη για την απελευθέρωση του νερού στη λεκάνη όταν πατάτε το κουμπί. Σε πολλά σύγχρονα καζανάκια, χρησιμοποιείται μια βαλβίδα τύπου "drop valve", η οποία είναι ουσιαστικά ένας πλαστικός κύλινδρος που σφραγίζει πάνω σε μια λαστιχένια ροδέλα στον πάτο της δεξαμενής. Σε παλαιότερους τύπους ή σε καζανάκια αμερικανικού τύπου, μπορεί να υπάρχει ένα "flapper", το οποίο είναι ένα πτερύγιο που σηκώνεται για να αφήσει το νερό να περάσει.

Οι συνηθισμένες αιτίες που μια φλάτζα βαλβίδας εκκένωσης διαρρέει περιλαμβάνουν τη συσσώρευση αλάτων πάνω στη φλάτζα, η οποία εμποδίζει το σωστό σφράγισμα. Επίσης, το λάστιχο της φλάτζας μπορεί να σκληρύνει και να χάσει την ελαστικότητά του μετά από πέντε έως επτά χρόνια χρήσης, με αποτέλεσμα να μην σφραγίζει αποτελεσματικά. Τέλος, μια αλυσίδα ή ένα σύρμα ανύψωσης που έχει σφηνώσει κάτω από τη φλάτζα μπορεί να την κρατάει ελαφρώς ανοιχτή. Είναι σημαντικό να ελέγξετε πρώτα αυτή την τελευταία αιτία, καθώς είναι μια επιδιόρθωση δύο δευτερολέπτων που μπορεί να σας γλιτώσει από περαιτέρω κόπο.

Επιδιόρθωση της βαλβίδας πλήρωσης (αν ακούτε συνεχές σφύριγμα)

Εάν η αρχική ακρόαση αποκάλυψε ένα συνεχές σφύριγμα από την πλευρά του τοίχου, τότε η βαλβίδα πλήρωσης είναι αυτή που χρειάζεται την προσοχή σας. Αυτή η βαλβίδα είναι υπεύθυνη για την πλήρωση του καζανακιού με νερό μετά από κάθε χρήση. Όταν δεν κλείνει σωστά, το νερό συνεχίζει να εισέρχεται, ακόμα και όταν η στάθμη έχει φτάσει στο επιθυμητό ύψος.

Το πρόβλημα συνήθως οφείλεται στο ότι ο φλοτέρ δεν ανεβαίνει αρκετά ψηλά για να κλείσει τη βαλβίδα εισόδου του νερού. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση είναι η αντικατάσταση ολόκληρης της βαλβίδας πλήρωσης. Πρόκειται για μια σχετικά απλή διαδικασία που απαιτεί μόνο ένα κατσαβίδι και ένα γαλλικό κλειδί, και συνήθως διαρκεί περίπου είκοσι λεπτά.

Επιδιόρθωση της φλάτζας βαλβίδας εκκένωσης (αν δείτε χρωματισμένο νερό)

Εάν η δοκιμή με τη χρωστική τροφίμων έδειξε ότι η φλάτζα της βαλβίδας εκκένωσης διαρρέει, τότε θα πρέπει να την αντικαταστήσετε. Πριν προχωρήσετε στην αντικατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, όπως μια αλυσίδα ή ένα σύρμα, που έχει σφηνώσει κάτω από τη φλάτζα. Αυτό είναι ένα συχνό και εύκολα επιδιορθώσιμο πρόβλημα.

Σε βαλβίδες τύπου "drop valve", η φλάτζα είναι συνήθως μια μαύρη λαστιχένια ροδέλα στον πάτο, η οποία απλώς βγαίνει και μπαίνει. Σε καζανάκια με "flapper", το ίδιο το "flapper" είναι ολόκληρο το εξάρτημα που χρειάζεται αντικατάσταση. Και στις δύο περιπτώσεις, η αντικατάσταση είναι μια γρήγορη και οικονομική διαδικασία που θα σταματήσει τη διαρροή και θα αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία του καζανακιού σας.

Διαβάστε το άρθρο: Repair Habit