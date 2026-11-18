Ο Σαντίνο Αντίνο, ο Αργεντινός εξτρέμ που αγωνίζεται πλέον στον Παναθηναϊκό, παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στον “αέρα” του “bwinΣΠΟΡ FM 94,6”. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην καθοριστική απόφασή του να αφήσει τη Γοδόι Κρουζ και να φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι». Επίσης, μίλησε ανοιχτά για τις περίπλοκες διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της μεταγραφής του, καθώς και για το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει ο Ολυμπιακός για την περίπτωσή του.

Η γρήγορη απόφαση για τον Παναθηναϊκό

Ο Σαντίνο Αντίνο αποκάλυψε ότι η ιδέα μιας μεταγραφής στην Ευρώπη άρχισε να τον απασχολεί μετά το τέλος του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα μετά το Μουντιάλ. Τότε ήταν που άρχισε να ακούει κάποιες φήμες και να δέχεται κρούσεις για να αποχωρήσει από τη Γοδόι Κρουζ, κάτι που συνέβη μετά τον Δεκέμβριο, όταν, όπως είπε, είχε αρχίσει να ολοκληρώνει την καριέρα του στην αργεντίνικη ομάδα. Η απόφασή του να έρθει στον Παναθηναϊκό ελήφθη γρήγορα και ο ίδιος δήλωσε πολύ χαρούμενος για αυτή την επιλογή.

Πριν καταλήξει στην τελική του απόφαση, ο Αργεντινός εξτρέμ συζήτησε διεξοδικά με την οικογένειά του και τους εκπροσώπους του. Ο Αντίνο είχε ακούσει ελάχιστα πράγματα για την Ελλάδα από τον Μαρσέλο, παρακολουθώντας τις αναφορές του Βραζιλιάνου για τη θητεία του στη χώρα. Ωστόσο, όσο περισσότερο έψαχνε και ενημερωνόταν, τόσο περισσότερο του άρεσε η ιδέα και αποφάσισε να κάνει το βήμα.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις και ο ρόλος της Ρίβερ Πλέιτ

Ο Σαντίνο Αντίνο χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρουζ ως μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Αποκάλυψε ότι η Γοδόι Κρουζ είχε την επιθυμία να τον παραχωρήσει στη Ρίβερ Πλέιτ, κάτι που δημιούργησε έναν διαξιφισμό και πρόσθετη πολυπλοκότητα στις συζητήσεις για τη μεταγραφή του. Παρόλα αυτά, το θέμα κατάφερε να λυθεί και ο ποδοσφαιριστής τελικά εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν η επιθυμία του.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής είχε μιλήσει προσωπικά με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Αλαφούζο, γεγονός που τον έπεισε για το πόσο πολύ τον ήθελαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος, από την πλευρά του, κατέβαλε επίσης μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, δηλώνοντας ευγνώμων για την υποδοχή που του επιφύλαξαν στην Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεις, αν και αγχώνουν, λύθηκαν χάρη στην υποστήριψη και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τους γονείς και τους εκπροσώπους του.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2025

Στη μακροσκελή συνέντευξή του, ο Σαντίνο Αντίνο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί για την περίπτωσή του από τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον αυτό, όπως διευκρίνισε, εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2025, μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος βρισκόταν σε διαφορετική κατάσταση.

Ο Αργεντινός εξτρέμ εξήγησε πως εκείνη την εποχή ήταν απόλυτα προσηλωμένος στη μάχη παραμονής που έδινε η Γοδόι Κρουζ στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Η συγκέντρωσή του ήταν αποκλειστικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της τότε ομάδας του, γεγονός που τον κράτησε μακριά από σκέψεις για μεταγραφή σε άλλη ομάδα, παρά το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί.

Άμεση αποδοχή από τον κόσμο και υψηλές προσδοκίες

Ο Σαντίνο Αντίνο μίλησε με ενθουσιασμό για την άμεση και θερμή αποδοχή που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Όπως περιέγραψε, από την πρώτη κιόλας μέρα που έγινε γνωστή η επικείμενη μεταγραφή του, άρχισε να δέχεται μηνύματα και να βλέπει πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. Η υποδοχή του στην Ελλάδα ήταν επίσης εντυπωσιακή, καθώς δεν θα ξεχάσει τον πολύ κόσμο και τις πολλές κάμερες που τον περίμεναν κατά την άφιξή του.

Αυτή η ενθουσιώδης υποδοχή από τους φιλάθλους δημιούργησε για τον ίδιο μια ισχυρή δέσμευση να δίνει πάντα το 100% των δυνατοτήτων του για τον Παναθηναϊκό και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Παράλληλα, ο Αντίνο αναγνώρισε ότι η δαπάνη ενός τόσο μεγάλου ποσού για την απόκτησή του δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή του να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit