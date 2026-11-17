Ο Σιμόν Μιζράχι δώρισε φανέλα της Μακάμπι στον Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το ματς με τον Ολυμπιακό

Σε ένα θερμό κλίμα, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δέχθηκε ένα συμβολικό δώρο. Ο Σιμόν Μιζράχι, ένας εκ των ιδιοκτητών της ισραηλινής ομάδας, του προσέφερε μια φανέλα της Μακάμπι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο, όπου ο ενθουσιασμός για τον αγώνα της EuroLeague ήταν ιδιαίτερα μεγάλος.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Κύπρο

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ομάδα του Πειραιά, καθώς της δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της.

Η παρουσία του Ολυμπιακού στη Λεμεσό έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι έχουν συρρεύσει στο κλειστό γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι. Το γεγονός ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενείται στην Κύπρο για τα εντός έδρας παιχνίδια της στη EuroLeague, καθιστά τη χώρα ως τόπο διεξαγωγής αυτής της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο γήπεδο

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τίμησε με την παρουσία του την αναμέτρηση της EuroLeague. Ο κ. Χριστοδουλίδης βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο, όπου και έλαβε τη θέση του στα court-seats, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις του αγώνα.

Η παρουσία του ανώτατου πολιτικού άρχοντα της Μεγαλονήσου υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για το αθλητικό γεγονός και την φιλοξενία που παρέχει η Κύπρος σε ευρωπαϊκούς αγώνες μπάσκετ. Η συμμετοχή του σε τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύει το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί γύρω από το παιχνίδι.

Το τετ α τετ με τον Σιμόν Μιζράχι και το δώρο

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε ένα τετ α τετ με τον Σιμόν Μιζράχι. Ο κ. Μιζράχι είναι ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της ισραηλινής ομάδας που αγωνίζεται απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η συνάντηση των δύο ανδρών διεξήχθη σε ένα θερμό κλίμα, ανταλλάσσοντας ευχές και συζητήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Ισραηλινός παράγοντας προέβη σε μια συμβολική κίνηση, δωρίζοντας στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μια φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το δώρο αυτό αποτελεί μια χειρονομία καλής θέλησης και αθλητικού πνεύματος, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η φιλοξενία της Μακάμπι στην Κύπρο

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει επιλέξει την Κύπρο ως έδρα για τα εντός έδρας παιχνίδια της στην EuroLeague. Αυτή η επιλογή έχει καταστήσει τη χώρα φιλόξενο τόπο για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ισραηλινής ομάδας, προσφέροντας τη δυνατότητα διεξαγωγής των αγώνων της σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η παρουσία της Μακάμπι στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στη Λεμεσό, έχει δώσει την ευκαιρία στους φίλους του μπάσκετ να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου αγώνες της EuroLeague. Παράλληλα, όπως στην περίπτωση του Ολυμπιακού, επιτρέπει σε φιλοξενούμενες ομάδες να έχουν την υποστήριξη των οπαδών τους που βρίσκονται στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Athletiko