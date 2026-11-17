Μία σοκαριστική επίθεση που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο Χαλάνδρι, έπειτα από άγριο τσακωμό μεταξύ δύο αδερφών. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ένας 54χρονος άνδρας να επιτεθεί στην 49χρονη μικρότερη αδερφή του, προκαλώντας της μόνιμη τύφλωση. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν την όρασή της.

Η φρικτή επίθεση στο Χαλάνδρι

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 27 Ιανουαρίου του περασμένου έτους, σε σπίτι στο Χαλάνδρι, όπου διέμεναν τα δύο αδέρφια μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους. Η 49χρονη γυναίκα δέχτηκε την επίθεση του αδερφού της ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο της μητέρας τους, σε μια στιγμή που προσπαθούσε να τη βοηθήσει. Την συγκλονιστική εικόνα από το αιματοβαμμένο μπαλκόνι του σπιτιού εξασφάλισε το Live News, αποτυπώνοντας το μέγεθος της φρίκης.

Η επίθεση ήταν ξαφνική και χωρίς προφανή λόγο, όπως περιέγραψε η ίδια η γυναίκα. Ο 54χρονος αδερφός της, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, βρισκόταν μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Την κυνήγησε από δωμάτιο σε δωμάτιο και τελικά στη βεράντα, εκεί που, όπως είπε ο ίδιος, υπήρχε «το φως, το απόλυτο φως».

Η μαρτυρία του θύματος για τον «Γολγοθά»

Η 49χρονη γυναίκα, η οποία ανεβαίνει έναν αδιανόητο «Γολγοθά» από εκείνο το πρωινό της 27ης Ιανουαρίου, μίλησε για πρώτη φορά στο «Live News» για την επίθεση που άλλαξε για πάντα τη ζωή της. Περιέγραψε πώς ο αδερφός της της ζητούσε να επαναλάβει θρησκευτικές φράσεις. Η ίδια προσπαθούσε να συμβαδίσει με αυτά που έλεγε, ελπίζοντας να σωθεί από την επίθεση.

«Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις τις οποίες εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε “με κοροϊδεύεις;”», δήλωσε χαρακτηριστικά το θύμα. Πρόσθεσε πως προσπαθούσε «να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη». Η γυναίκα τόνισε επίσης ότι δεν γνωρίζει ποια θα ήταν η κατάληξη αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι δηλώσεις του 54χρονου δράστη

Ο 54χρονος δράστης, ο οποίος επίσης μίλησε για το περιστατικό, εξέφρασε τον προβληματισμό του. «Είμαι προβληματισμένος τον τελευταίο καιρό. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που μου λένε ότι η αδερφή μου δεν θα ξαναδεί», ανέφερε. Παραδέχτηκε την πράξη του με τα εξής λόγια: «Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε».

Ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει την πράξη του, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι περισσότερο ότι το έκανα ασυναίσθητα. Είμαι ακόμη προβληματισμένος για το αν με επηρέασαν αυτά που έχω διαβάσει». Η δήλωσή του αυτή υποδηλώνει μια σύγχυση ως προς τα αίτια της φρικτής επίθεσης.

Ιστορικό και συνέπειες της επίθεσης

Μία ημέρα πριν από την επίθεση, στις 26 Ιανουαρίου, ο 54χρονος είχε επισκεφθεί νοσοκομείο, όπου του χορηγήθηκε αγωγή για ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μετά την επίσκεψη αυτή, έφυγε από το νοσοκομείο και την επόμενη ημέρα, στις 27 Ιανουαρίου, επιτέθηκε στην αδερφή του.

Παρά τη φρικτή πράξη του και την ανάγκη για νοσηλεία, ο κατηγορούμενος δεν παρέμεινε σε ψυχιατρική κλινική. Αντ' αυτού, αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στο σπίτι του. Η 49χρονη αδερφή του, από την άλλη πλευρά, αντιμετωπίζει πλέον την οριστική απώλεια της όρασής της, ως αποτέλεσμα της άγριας επίθεσης που δέχτηκε από τον ίδιο της τον αδερφό.

Με πληροφορίες από: Newsit