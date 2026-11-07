Η συνταγή για ζεστή πατατοσαλάτα με κοτόπουλο και σκορδάτη σάλτσα

Μια εύκολη και χορταστική ζεστή πατατοσαλάτα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για το τραπέζι. Αυτή η συνταγή συνδυάζει ψητά λαχανικά και τρυφερές μπουκίτσες κοτόπουλου, δημιουργώντας ένα πλήρες και γευστικό πιάτο. Η σαλάτα περιχύνεται με μια πλούσια σκορδάτη σάλτσα, ενώ η προσθήκη φέτας και ψιλοκομμένου φρέσκου μαϊντανού προσδίδει δροσιά και επιπλέον νοστιμιά.

Προετοιμασία και ψήσιμο των λαχανικών

Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία των βασικών συστατικών. Αρχικά, οι πατάτες καθαρίζονται, διατηρώντας τη φλούδα τους, και στη συνέχεια κόβονται σε κύβους. Αυτή η μέθοδος διατήρησης της φλούδας συμβάλλει στην υφή και τη γεύση του τελικού πιάτου.

Οι κομμένες πατάτες τοποθετούνται σε ένα ταψί φούρνου, όπου προστίθενται και οι πιπεριές, κομμένες και αυτές, απλωμένες ανάμεσα στις πατάτες. Στη συνέχεια, τα λαχανικά ραντίζονται με ελαιόλαδο και ανακατεύονται καλά, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Το ταψί απλώνεται σε όλη την επιφάνεια του φούρνου και ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 240 βαθμούς Κελσίου. Ο χρόνος ψησίματος ανέρχεται στα 40 λεπτά, ή μέχρι οι πατάτες να αποκτήσουν ένα όμορφο ροδαλό χρώμα.

Το σοτάρισμα του κοτόπουλου

Ενώ τα λαχανικά ψήνονται στον φούρνο, προχωράμε στην προετοιμασία του κοτόπουλου. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, προστίθεται λίγο λάδι και σοτάρονται οι κύβοι κοτόπουλου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε μέτρια φωτιά, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο ψήσιμο.

Το σοτάρισμα διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Στόχος είναι οι μπουκίτσες κοτόπουλου να πάρουν χρώμα εξωτερικά και να ψηθούν πλήρως στο εσωτερικό τους, διατηρώντας τους χυμούς τους και την τρυφερή τους υφή. Η παράλληλη προετοιμασία των λαχανικών και του κοτόπουλου συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου.

Η σύνθεση της πατατοσαλάτας

Μόλις οι πατάτες ψηθούν και αποκτήσουν το επιθυμητό ροδαλό χρώμα, το ταψί αφαιρείται από τον φούρνο. Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση του κοτόπουλου. Οι ροδισμένες μπουκίτσες κοτόπουλου τοποθετούνται πάνω από τις ψητές πατάτες και τις πιπεριές.

Στη συνέχεια, το σύνολο αλατοπιπερώνεται, προσθέτοντας τις απαραίτητες γεύσεις. Ακολουθεί καλό ανακάτεμα, ώστε τα υλικά να ενωθούν και να τραβήξουν τυχόν ζωμούς και αρώματα που έχουν απελευθερωθεί κατά το ψήσιμο. Μετά την ανάμειξη, όλα τα υλικά μεταφέρονται σε ένα ευρύχωρο μπολ, έτοιμα για την προσθήκη της σάλτσας.

Η σκορδάτη σάλτσα και οι τελευταίες πινελιές

Για την ολοκλήρωση της ζεστής πατατοσαλάτας, απαιτείται η παρασκευή του ντρέσινγκ. Όλα τα υλικά για το ντρέσινγκ ανακατεύονται καλά μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ομοιογενή και γευστική σκορδάτη σάλτσα. Αυτή η σάλτσα είναι αυτή που θα δώσει τον χαρακτηριστικό τόνο στο πιάτο.

Η σάλτσα περιχύνεται πάνω από τις πατάτες και το κοτόπουλο που βρίσκονται στο μπολ. Αμέσως μετά, προστίθεται φρεσκοκομμένος μαϊντανός, πασπαλίζοντας ομοιόμορφα το περιεχόμενο του μπολ. Τέλος, αναμειγνύεται η φέτα, κομμένη σε χοντροτριμμένα κομμάτια, η οποία προσφέρει μια δροσερή και αλμυρή νότα, ολοκληρώνοντας τη γευστική παλέτα.

Έτοιμη για απόλαυση

Με την προσθήκη όλων των υλικών και την τελική ανάμειξη, η ζεστή πατατοσαλάτα με κοτόπουλο και σκορδάτη σάλτσα είναι πλέον έτοιμη. Το πιάτο μπορεί να σερβιριστεί αμέσως, προσφέροντας μια χορταστική και γευστική εμπειρία. Η ζεστή του φύση το καθιστά ιδανική επιλογή για διάφορες περιστάσεις, ενώ η σύνθεση των υλικών εξασφαλίζει ένα πλήρες γεύμα.

Η ευκολία στην παρασκευή και ο συνδυασμός των γεύσεων καθιστούν αυτή τη συνταγή μια πρακτική λύση για όσους αναζητούν ένα γρήγορο, αλλά ταυτόχρονα πλούσιο σε γεύση πιάτο. Η φρεσκάδα του μαϊντανού και η αλμύρα της φέτας ολοκληρώνουν αρμονικά το σύνολο, προσφέροντας μια ισορροπημένη γευστική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki