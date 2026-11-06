Η κόρη γνωστής δημοσιογράφου πρωταγωνίστρια στη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα»

Μια ευχάριστη αποκάλυψη έλαβε χώρα στα τελευταία επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» του MEGA. Ο γάμος της «Ελπίδας» και του «Νικήτα» στη δημοφιλή παραγωγή αποτέλεσε την αφορμή για να γίνει γνωστή η ταυτότητα της νεαρής ηθοποιού. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο περιλαμβάνει και το επεισοδιακό τέλος του γλεντιού, μεταδίδεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 22:10 από το κανάλι.

Η αποκάλυψη και η αντίδραση της μητέρας

Τα πλάνα από τα πρόσφατα επεισόδια της σειράς αναπαράχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ίδια τη μητέρα της τηλεοπτικής νύφης. Η δημοσιογράφος Μαρία Γιαχνάκη δέχτηκε πολλά συγχαρητήρια για το ταλέντο της κόρης της, αποκαλύπτοντας έτσι ότι η ηθοποιός που υποδύεται την «Ελπίδα» είναι η Μαρθίλια Σβάρνα.

Η Μαρία Γιαχνάκη, γνωστή για την κάλυψη πολεμικών και διεθνών ανταποκρίσεων, σχολίασε με χιούμορ την τηλεοπτική εμφάνιση της κόρης της ως νύφη. «Ευτυχώς είδα την κόρη μου νύφη στην τηλεόραση, γιατί αν περίμενα στην αλήθεια σώθηκε!!!», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με πλάνα από τον γάμο της σειράς.

Ποια είναι η Μαρθίλια Σβάρνα

Η Μαρθίλια Σβάρνα γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1995 και δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς των τεχνών. Εκτός από ηθοποιός, είναι επίσης σεναριογράφος, σκηνοθέτης και τραγουδοποιός, δείχνοντας ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων.

Οι σπουδές της στην υποκριτική και τον χορό είναι εκτενείς. Έχει φοιτήσει στο The Lee Strasberg Theatre & Film Institute στο Λος Άντζελες, καθώς και στο Performers College στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, κατέχει επαγγελματικό δίπλωμα μπαλέτου από τη Royal Academy of Dance (RAD).

Η πορεία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο

Η καλλιτεχνική της πορεία περιλαμβάνει και τη συγγραφή και σκηνοθεσία θεατρικών έργων. Έγραψε και παρουσίασε το θεατρικό έργο «Our Basement» στο Θέατρο Μέριλιν Μονρό στο Χόλιγουντ, αποδεικνύοντας τις ικανότητές της και πίσω από τις κάμερες και τη σκηνή.

Στον κινηματογράφο, η Μαρθίλια Σβάρνα έχει συμμετάσχει σε σημαντικές παραγωγές. Εμφανίστηκε στην ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού» το 2021 και στην «Φόνισσα» το 2023. Επίσης, έχει σκηνοθετήσει και γράψει τις ταινίες μικρού μήκους «Δώσε μου 5 λεπτά», η οποία αναμένεται το 2025, και «Ούτε Που Καυλώσαμε», προγραμματισμένη για το 2026.

Τηλεοπτικές εμφανίσεις

Η παρουσία της στην τηλεόραση είναι επίσης αξιοσημείωτη, με συμμετοχές σε αρκετές γνωστές σειρές. Το 2021 την είδαμε στη σειρά «Άσε μας ρε μαμά». Ακολούθησαν οι εμφανίσεις της στην «Παραλία» από το 2023 έως το 2025, στον «Σκαραβαίο» το 2024, καθώς και στη σειρά «Porto Leone» που αναμένεται να προβληθεί από το 2025 έως το 2026.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr