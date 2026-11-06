Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και ζει αυτόνομα σε ιδιωτικό νησί

Ένα ζευγάρι από τον Καναδά, ο Τζον και η Τρέισι, έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να ζήσει αυτόνομα, μακριά από τον αστικό τρόπο ζωής. Αποφάσισαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα στα 54 τους χρόνια και να μετακομίσουν μόνιμα σε ένα ιδιωτικό νησί 32 στρεμμάτων, το οποίο αγόρασαν στη Βρετανική Κολομβία. Τα τελευταία δύο χρόνια, το ζευγάρι κατοικεί εκεί, υιοθετώντας έναν τρόπο ζωής εκτός ηλεκτρικού δικτύου, σε ένα περιβάλλον όπου η φύση ορίζει τον ρυθμό.

Η απόκτηση του ιδιωτικού παραδείσου

Ο Τζον και η Τρέισι, με καταγωγή από τον Καναδά, προχώρησαν στην αγορά του ιδιωτικού τους νησιού πριν από οκτώ χρόνια. Πρόκειται για μια έκταση 32 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στη Βρετανική Κολομβία, στο μέσο μιας λίμνης γλυκού νερού. Το συνολικό κόστος για την απόκτηση αυτής της ιδιοκτησίας ανήλθε σε 48.400 ευρώ, ένα ποσό που τους επέτρεψε να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το ζευγάρι έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί, επιλέγοντας να ζήσει έναν αυτόνομο τρόπο ζωής. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή στην καθημερινότητά τους, καθώς άφησαν πίσω τους τις ανέσεις και τους ρυθμούς του αστικού περιβάλλοντος για να ενσωματωθούν πλήρως στη φύση.

Πρόωρη συνταξιοδότηση και αυτόνομη διαβίωση

Μετά από μια μακρά καριέρα σε φιλανθρωπικό οργανισμό, ο Τζον και η Τρέισι αποφάσισαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, στην ηλικία των 54 ετών. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους μέχρι να δικαιωθούν την κρατική σύνταξη, η οποία θα ξεκινήσει στα 65 τους χρόνια, αξιοποίησαν τις αποταμιεύσεις τους καθώς και τα κεφάλαια που προήλθαν από την πώληση της προηγούμενης κατοικίας τους.

Η Τρέισι, περιγράφοντας την εμπειρία τους, ανέφερε: «Αυτή είναι η ζωή μας, είναι ένα ήρεμο, αδιανόητο μέρος για να ζεις. Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας. Αφήσαμε πίσω μας τον αστικό τρόπο ζωής στο κέντρο της πόλης για να μετακομίσουμε εδώ, εκτός δικτύου». Η επιλογή τους να ζουν εκτός ηλεκτρικού δικτύου αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας τους για αυτονομία.

Η καθημερινότητα στην καμπίνα των 40 τ.μ.

Η κατοικία του ζευγαριού στο νησί είναι μια καμπίνα 40 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία συγκατοικούν με τα τρία σκυλιά και τη γάτα τους. Όταν την απέκτησαν, η καμπίνα απαιτούσε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής. Ο Τζον περιέγραψε την αρχική της κατάσταση λέγοντας: «Ήταν ένα χάλι. Είχε καλή δομή, αλλά όλα τα παράθυρα ήταν σπασμένα και η στέγη είχε διαρροές. Έτσι, ξεκίνησε μια επίπονη διαδικασία καθαρισμού και ανακατασκευής».

Η απόφαση για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους βασίστηκε στην επιθυμία για καλύτερη ποιότητα ζωής. Όπως συμπλήρωσε ο Τζον, «Επειδή το αύριο δεν είναι ποτέ εγγυημένο, αποφασίσαμε να ρισκάρουμε και να δούμε τι θα συμβεί. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν σχέδια να συνταξιοδοτηθούν και δεν τα κατάφεραν ποτέ». Η φιλοσοφία αυτή οδήγησε το ζευγάρι να αδράξει την ευκαιρία για μια ζωή πιο κοντά στη φύση.

Σύνδεση με τον κόσμο και μετακινήσεις

Παρά τη διαβίωση σε ένα απομονωμένο νησί, ο Τζον και η Τρέισι διατηρούν τη σύνδεσή τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του συστήματος Starlink, εξασφαλίζοντας έτσι την επικοινωνία και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Για τις μετακινήσεις τους στη λίμνη, χρησιμοποιούν ένα φουσκωτό σκάφος Barracuda 560, το οποίο τους εξυπηρετεί ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η λίμνη αρχίζει να παγώνει.

Για τις νομικές τους υποχρεώσεις και την παραλαβή της αλληλογραφίας τους, το ζευγάρι αξιοποιεί την ταχυδρομική θυρίδα της πλησιέστερης κωμόπολης. Επιπλέον, πραγματοποιούν ένα ταξίδι περίπου έξι ωρών μέχρι το Prince George, μία φορά κάθε τρεις μήνες. Αυτό το ταξίδι εξυπηρετεί τόσο την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων αγαθών όσο και την ευκαιρία να δουν τα παιδιά τους και την υπόλοιπη οικογένειά τους.

Ενεργειακή αυτονομία και βελτιώσεις

Η διαβίωση εκτός δικτύου απαίτησε σημαντικές αναβαθμίσεις στον τομέα της ενέργειας για το ζευγάρι. Αρχικά, οι ενεργειακές τους ανάγκες καλύπτονταν με κεριά και ένα μικρό σύστημα 12 volt. Ωστόσο, προχώρησαν σταδιακά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, τα οποία πλέον έχουν συνολική ισχύ 8.000 W.

Αυτή η αναβάθμιση τους επέτρεψε να μηδενίσουν σχεδόν τη χρήση γεννήτριας καυσίμου κατά τους χειμερινούς μήνες, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό επίπεδο ενεργειακής αυτονομίας. Η συνεχής βελτίωση των υποδομών τους αποτελεί μέρος της προσπάθειάς τους να ζουν βιώσιμα και ανεξάρτητα στο ιδιωτικό τους νησί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta