Πώς να επισκευάσετε ένα καζανάκι που τρέχει συνεχώς χωρίς υδραυλικό

Ένα καζανάκι τουαλέτας που τρέχει συνεχώς είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα στο σπίτι. Εκτός από τον διαρκή, εκνευριστικό θόρυβο, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, οδηγεί και σε σημαντική σπατάλη νερού, που μεταφράζεται σε φουσκωμένους λογαριασμούς. Ευτυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, η επισκευή είναι απλή, οικονομική και μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας, χωρίς να χρειαστεί να καλέσετε υδραυλικό. Το κλειδί είναι να εντοπίσετε σωστά την αιτία του προβλήματος.

Ακούστε προσεκτικά τον ήχο

Πριν καν αγγίξετε οτιδήποτε, σταθείτε δίπλα στην τουαλέτα και αφιερώστε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ακούσετε προσεκτικά. Υπάρχουν δύο διακριτοί ήχοι που υποδεικνύουν διαφορετικά προβλήματα και θα σας καθοδηγήσουν στην επισκευή.

Εάν ακούτε ένα αργό, συνεχές συριγμό από την πλευρά του τοίχου του καζανακιού, αυτό σημαίνει ότι η βαλβίδα πλήρωσης δεν κλείνει σωστά. Το νερό εισέρχεται συνεχώς στη δεξαμενή, επειδή ο φλοτέρ δεν ανεβαίνει αρκετά ψηλά για να κλείσει την είσοδο. Συχνά, μπορεί να παρατηρήσετε το σωληνάκι πλήρωσης να στάζει στον υπερχειλιστή, επιβεβαιώνοντας το πρόβλημα.

Αντίθετα, αν ακούτε ένα τρίξιμο ή ένα γουργούρισμα από το εσωτερικό της λεκάνης, χωρίς εμφανή αναπλήρωση στο καζανάκι, τότε το νερό διαρρέει από τη βαλβίδα εκροής (ή φλάπερ) που βρίσκεται στον πάτο της δεξαμενής. Το νερό διαφεύγει από το καζανάκι στη λεκάνη, η στάθμη πέφτει και στη συνέχεια η βαλβίδα πλήρωσης ενεργοποιείται κάθε λίγα λεπτά για να αναπληρώσει το χαμένο νερό. Αυτός είναι ο κλασικός «κύκλος φανταστικής εκροής» που μπορεί να σας ξυπνήσει τα ξημερώματα.

Οπτικός έλεγχος με χρώμα τροφίμων

Εάν υποψιάζεστε ότι το πρόβλημα οφείλεται στη βαλβίδα εκροής (αυτό που ακούγεται σαν γουργούρισμα στη λεκάνη), υπάρχει ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος να το επιβεβαιώσετε. Αρχικά, σηκώστε το καπάκι του καζανακιού. Τα περισσότερα κεραμικά καπάκια είναι βαριά και απλώς εφάπτονται, οπότε σηκώστε τα προσεκτικά και τοποθετήστε τα σε μια διπλωμένη πετσέτα στο πάτωμα, όχι στην άκρη της λεκάνης, καθώς σπάνε εύκολα.

Στη συνέχεια, ρίξτε μερικές σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής (χρώμα τροφίμων) στο νερό του καζανακιού. Μην πατήσετε το καζανάκι. Περιμένετε περίπου δέκα λεπτά. Εάν μετά το πέρας αυτού του χρόνου εμφανιστεί χρωματισμένο νερό μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας, τότε επιβεβαιώνεται ότι η βαλβίδα εκροής (ή η φλάντζα της) διαρρέει και χρειάζεται αντικατάσταση.

Πιθανές αιτίες διαρροής στη βαλβίδα εκροής

Αφού επιβεβαιώσετε ότι η διαρροή προέρχεται από τη βαλβίδα εκροής, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τις συνηθισμένες αιτίες. Μία από τις πιο κοινές είναι η συσσώρευση αλάτων και μεταλλικών αποθέσεων στη φλάντζα της βαλβίδας. Αυτές οι εναποθέσεις εμποδίζουν τη φλάντζα να σφραγίσει σωστά, επιτρέποντας στο νερό να διαφύγει. Μια άλλη αιτία είναι η φθορά του υλικού της φλάντζας: μετά από πέντε έως επτά χρόνια χρήσης, το καουτσούκ μπορεί να σκληρύνει και να χάσει την ελαστικότητά του, με αποτέλεσμα να μην σφραγίζει πλέον αποτελεσματικά.

Πριν προχωρήσετε σε αντικατάσταση, ελέγξτε για μια πολύ πιο απλή αιτία: μήπως έχει πιαστεί κάποια αλυσίδα ή σύρμα κάτω από τη βαλβίδα εκροής; Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο και μπορεί να διορθωθεί μέσα σε δευτερόλεπτα. Πολλές φορές, ένα μικρό εμπόδιο είναι αρκετό για να κρατήσει τη βαλβίδα ελαφρώς ανοιχτή, προκαλώντας τη διαρροή. Ελέγξτε το πρώτα, καθώς μπορεί να σας γλιτώσει από περιττό κόπο και έξοδα.

Τι να κάνετε αν η βαλβίδα πλήρωσης δεν κλείνει

Εάν ο ήχος που ακούσατε αρχικά ήταν ένας συνεχής συριγμός από την πλευρά του τοίχου, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη βαλβίδα πλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός που ελέγχει την εισροή νερού στο καζανάκι δεν λειτουργεί σωστά. Ο φλοτέρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος να ανεβαίνει με τη στάθμη του νερού και να κλείνει τη βαλβίδα, είτε έχει κολλήσει, είτε έχει υποστεί βλάβη, είτε δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Σε αυτή την περίπτωση, το νερό συνεχίζει να εισέρχεται στο καζανάκι, φτάνει στο επίπεδο του υπερχειλιστή και διαφεύγει από εκεί, δημιουργώντας τον χαρακτηριστικό συριγμό. Η επισκευή συνήθως περιλαμβάνει τον έλεγχο και πιθανώς την αντικατάσταση της βαλβίδας πλήρωσης, η οποία είναι ένα ενιαίο εξάρτημα που μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα ειδών υγιεινής. Η αντικατάσταση απαιτεί συνήθως ένα κατσαβίδι και ένα γαλλικό κλειδί, και είναι μια διαδικασία που μπορεί να ολοκληρωθεί σχετικά γρήγορα.

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