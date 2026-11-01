Η Λάτσιο με ανατροπή στην κορυφή της Serie A, ονειρεύεται σκουντέτο μετά από 27 χρόνια

Η Λάτσιο βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως με τρομερή ανατροπή υπέταξε την Κάλιαρι με σκορ 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα την ανέβασε μόνη πρώτη στην κορυφή της Serie A, στο +3 από την Ίντερ. Η ομάδα του Τζενάρου Γκατούζο συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες εκκινήσεις των τελευταίων ετών.

Η πορεία της Λάτσιο και η κορυφή

Τα όσα συμβαίνουν στη Λάτσιο χαρακτηρίζονται ως αδιανόητα, καθώς οι «Λιατσάλι» βρίσκονται σε μια εξαιρετική φόρμα. Είναι αήττητοι και πρώτοι στη Serie A, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Ίντερ. Η ομάδα ονειρεύεται πλέον την κατάκτηση του σκουντέτο, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια.

Παρά την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας, στο Ολίμπικο πηγαίνουν κάτι λιγότερο από 10.000 οπαδοί. Αυτό οφείλεται στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ των οπαδών και της διοίκησης του συλλόγου, μια κατάσταση που παρατηρήθηκε και στο παιχνίδι με την Κάλιαρι για την 10η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα με την Κάλιαρι

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Σαρδηνούς της Κάλιαρι, οι οποίοι ευτύχησαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Στο 20ό λεπτό, ο Φαντέρα βρήκε στο σημείο του πέναλτι τον Νζολά, ο οποίος με σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μανδά, κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του.

Η απάντηση της Λάτσιο δεν άργησε να έρθει. Στο 36ο λεπτό, ο Ίσακσεν πήρε τη μπάλα στα αριστερά της μεγάλης περιοχής. Με μια αριστοτεχνική, ψιλοκρεμαστή εκτέλεση, έστειλε τη μπάλα στο γάμα της εστίας του Καπρίλε, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του Τζενάρου Γκατούζο.

Η πίεση και η λύτρωση της ανατροπής

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι πίεσαν έντονα για την ανατροπή του σκορ. Στο 67ο λεπτό, ο Πρόβστγκαρντ απείλησε με κεφαλιά από κοντά, η οποία όμως έφυγε εκατοστά πάνω από τα δοκάρια της Κάλιαρι. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 71', ο Ντέλε-Μπασίρου σέρβιρε στον Τέιλορ, ο οποίος αστόχησε από πλεονεκτική θέση, χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία.

Η λύτρωση για την ομάδα του Γκατούζο ήρθε τελικά στο 83ο λεπτό. Ο δραστήριος Ίσακσεν σέντραρε από τα αριστερά, ο Πεντράζα γύρισε έξυπνα τη μπάλα στην καρδιά της άμυνας και ο Πιναμόντι, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα, έκανε το 2-1, ολοκληρώνοντας τη σούπερ ανατροπή.

Οι τελευταίες στιγμές και οι συνθέσεις

Το έργο της Κάλιαρι έγινε ακόμη πιο δύσκολο στις καθυστερήσεις του αγώνα, συγκεκριμένα στο 90+1' λεπτό. Ο Όμπερτ αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να αφήσει την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Αυτό «έσβησε» τις όποιες ελπίδες για ισοφάριση από πλευράς των φιλοξενούμενων.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

ΛΑΤΣΙΟ: Μανδάς, Μουσολίνι, Σούταλο, Πρόβστγκαρντ (76’ Λεϊτέ), Ταβάρες (55’ Πεντράζα), Φρατέζι (56’ Ντέλε-Μπασίρου), Μπελαγιάν (82’ Κατάλντι), Τέιλορ, Ίζακσεν, Τζακάνι (λ.τρ. 56’ Πιναμότι), Νόσλιν

ΚΑΛΙΑΡΙ: Καπρίλε, Ζε Πέντρο, Ντεϊόλα (89’ Κέβιν), Καμέχο, Όμπερτ, Αντοπό, Ρομάνο, Φαντέρα (λ.τρ. 31’ Κόφλερ), Μαλντίνι (64’ Τρεπί), Φατσίνι (64’ Λιλέτα), Νζολά (46’ Μεντί)

Με πληροφορίες από: Athletiko