Πώς να αντιμετωπίσετε το αργό Wi-Fi τα βράδια (και τι πραγματικά το διορθώνει)

Το βράδυ, γύρω στις επτά, παρατηρείτε συχνά ότι η σύνδεσή σας στο Wi-Fi αρχίζει να «σέρνεται»; Μια βιντεοκλήση μετατρέπεται σε διαφάνειες, η αγαπημένη σας σειρά κολλάει, και ακόμα και μια απλή ιστοσελίδα αργεί να φορτώσει. Αυτό δεν είναι τυχαίο και συνήθως δεν φταίει ο router σας. Το Wi-Fi λειτουργεί με ραδιοκύματα, και ο αέρας γύρω από το σπίτι σας είναι ένα κοινόχρηστο μέσο, το οποίο γεμίζει από συσκευές που προσπαθούν να μεταδώσουν δεδομένα ταυτόχρονα. Ευτυχώς, υπάρχουν πρακτικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να βελτιώσετε την κατάσταση, πολλά από τα οποία δεν απαιτούν κανένα κόστος.

Γιατί το Wi-Fi «σέρνεται» κάθε βράδυ;

Η βασική αιτία για την επιβράδυνση του Wi-Fi τις βραδινές ώρες είναι η συμφόρηση. Φανταστείτε τον αέρα ως έναν δρόμο. Όσο περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ταυτόχρονα, τόσο πιο αργή γίνεται η κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ραδιοκύματα του Wi-Fi. Κάθε βράδυ, κυρίως μεταξύ 7 και 9, η κίνηση στο οικιακό διαδίκτυο κορυφώνεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στο streaming βίντεο (σειρές, ταινίες), στις ενημερώσεις παιχνιδιών σε κονσόλες, και στις βιντεοκλήσεις.

Κάθε σπίτι, διαμέρισμα ή γειτονικό κτίριο που βρίσκεται εντός της εμβέλειας του router σας, πιθανότατα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο εντατικά εκείνες τις ώρες. Οι περισσότεροι routers εκπέμπουν στις ίδιες λίγες συχνότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «ουρά» για τη χρήση του ίδιου καναλιού. Ο router σας δεν χαλάει ή επιβραδύνεται, απλά περιμένει ευγενικά τη σειρά του να «μιλήσει» σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δεκαπέντε άλλοι routers. Αυτή η αναμονή είναι που εκδηλώνεται ως πάγωμα σε μια βιντεοκλήση, διακοπές στον ήχο μιας συσκευής streaming, ή μια ιστοσελίδα που χρειάζεται δευτερόλεπτα για να φορτώσει, ενώ το απόγευμα φορτωνόταν αμέσως.

Οι δύο ζώνες συχνοτήτων του Wi-Fi: 2.4 GHz και 5 GHz

Τα οικιακά δίκτυα Wi-Fi χρησιμοποιούν δύο κύριες ζώνες συχνοτήτων: τα 2.4 GHz και τα 5 GHz. Η κατανόηση της διαφοράς τους είναι κλειδί για τη βελτίωση της σύνδεσής σας.

Η ζώνη των 2.4 GHz είναι η παλαιότερη και πιο διαδεδομένη. Έχει μόνο τρία μη επικαλυπτόμενα κανάλια (1, 6 και 11), πράγμα που σημαίνει ότι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, αυτά τα κανάλια είναι σχεδόν πάντα υπερφορτωμένα. Το πλεονέκτημά της είναι ότι ταξιδεύει πιο μακριά και περνάει καλύτερα μέσα από τοίχους. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φθηνές έξυπνες πρίζες, κάμερες ασφαλείας, baby monitors και παλαιότεροι φορητοί υπολογιστές επιμένουν να τη χρησιμοποιούν. Αν ο router σας είναι διπλής ζώνης (dual-band) και δεν έχετε διαχωρίσει τα ονόματα των δικτύων (SSID), οι μισές συσκευές σας πιθανότατα «κολλάνε» στα 2.4 GHz από συνήθεια, ακόμα και αν τα 5 GHz θα ήταν μια ισχυρότερη επιλογή.

Η ζώνη των 5 GHz προσφέρει περίπου 19 διαθέσιμα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτό ακούγεται εξαιρετικό, και τις περισσότερες φορές είναι. Ωστόσο, η εμβέλειά της είναι μικρότερη. Τα 5 GHz εξασθενούν πολύ πιο γρήγορα μέσα από συμπαγείς τοίχους σε σχέση με τα 2.4 GHz. Για παράδειγμα, σε ένα σπίτι με χοντρούς τοίχους, ένα σήμα 5 GHz που μπορεί να είναι 550 Mbps στο ίδιο δωμάτιο με το router, μπορεί να πέσει στα 40 Mbps δύο δωμάτια μακριά, περνώντας μέσα από έναν τοίχο. Παρόλα αυτά, τα 40 Mbps είναι ακόμα επαρκή για streaming 4K, ακόμα κι αν δεν είναι ο εντυπωσιακός αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία του router.

Αξιοποιήστε τα κανάλια DFS για λιγότερη συμφόρηση

Μια σημαντική πτυχή της ζώνης των 5 GHz είναι τα κανάλια DFS (Dynamic Frequency Selection), τα οποία βρίσκονται στην υψηλότερη περιοχή των 5 GHz (από 52 έως 140). Αυτά τα κανάλια είναι συχνά λιγότερο πολυσύχναστα, προσφέροντας μια πιο καθαρή «γραμμή» για τη σύνδεσή σας.

Ο λόγος που τα κανάλια DFS είναι λιγότερο φορτωμένα είναι ότι πολλοί παλαιότεροι routers και κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό σημαίνει ότι αν ο router σας υποστηρίζει DFS και οι συσκευές σας είναι αρκετά σύγχρονες, μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα πιο «ήσυχο» περιβάλλον δικτύου. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του router σας για να δείτε αν μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα κανάλι DFS ή αν ο router σας τα χρησιμοποιεί αυτόματα.

Πρακτικές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα

Υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την απόδοση του Wi-Fi σας, πολλά από τα οποία δεν απαιτούν κανένα κόστος και μπορούν να ολοκληρωθούν σε λίγα λεπτά.

Διαχωρισμός ονομάτων δικτύου (SSID) για 2.4 GHz και 5 GHz: Αν ο router σας είναι dual-band, μπείτε στις ρυθμίσεις του (συνήθως πληκτρολογώντας την IP του router στον browser, π.χ., 192.168.1.1). Δώστε διαφορετικά ονόματα (SSID) στις δύο ζώνες, για παράδειγμα, «ΤοΔικοΜουWiFi_2.4GHz» και «ΤοΔικοΜουWiFi_5GHz». Στη συνέχεια, συνδέστε τις συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα (smart TVs, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) στο δίκτυο των 5 GHz. Αφήστε τις συσκευές που χρειάζονται μεγαλύτερη εμβέλεια ή είναι παλαιότερες (όπως έξυπνες πρίζες, κάμερες ασφαλείας) στο δίκτυο των 2.4 GHz.

Επιλογή λιγότερο πολυσύχναστου καναλιού: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή ανάλυσης Wi-Fi στο κινητό σας (υπάρχουν πολλές δωρεάν διαθέσιμες) για να δείτε ποια κανάλια είναι λιγότερο φορτωμένα στην περιοχή σας. Αφού εντοπίσετε ένα λιγότερο χρησιμοποιούμενο κανάλι, μπείτε στις ρυθμίσεις του router σας και αλλάξτε χειροκίνητα το κανάλι εκπομπής. Για τη ζώνη των 2.4 GHz, προτιμήστε τα κανάλια 1, 6 ή 11, καθώς είναι τα μόνα μη επικαλυπτόμενα. Για τα 5 GHz, δοκιμάστε τα κανάλια DFS αν ο router σας τα υποστηρίζει.

Βέλτιστη τοποθέτηση του router: Η θέση του router παίζει καθοριστικό ρόλο. Τοποθετήστε τον σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού, μακριά από εμπόδια όπως χοντρούς τοίχους, μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες (π.χ., ψυγεία, πλυντήρια) και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές (π.χ., φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα). Αποφύγετε να τον κρύβετε σε ντουλάπια ή πίσω από έπιπλα, καθώς αυτό περιορίζει σημαντικά την εμβέλεια του σήματος.

Πότε ένα νέο router δεν είναι η λύση

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η αγορά ενός νέου, ακριβότερου router ή ενός συστήματος mesh δεν θα λύσει το πρόβλημα. Όπως αναφέρθηκε, το πρόβλημα συχνά δεν είναι η συσκευή σας, αλλά η συμφόρηση των αέρινων κυμάτων στην περιοχή σας. Αν έχετε ήδη έναν σύγχρονο dual-band router και έχετε εφαρμόσει όλες τις παραπάνω συμβουλές, αλλά το πρόβλημα επιμένει, τότε η αιτία μπορεί να είναι η γενική υπερφόρτωση του δικτύου στην περιοχή σας, λόγω της ταυτόχρονης χρήσης από πολλούς γείτονες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επένδυση σε ένα νέο σύστημα Wi-Fi μπορεί να μην φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να αποδειχθεί άσκοπη δαπάνη. Μερικές φορές, η μόνη πραγματική λύση μπορεί να είναι η αλλαγή παρόχου internet, αν αυτός προσφέρει καλύτερη υποδομή ή λιγότερο φορτωμένο δίκτυο στην περιοχή σας. Ωστόσο, αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να εξεταστεί αφού έχετε εξαντλήσει όλες τις επιλογές βελτιστοποίησης του υπάρχοντος εξοπλισμού σας.

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