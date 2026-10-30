Η εταιρεία του Βαγγέλη Λιόλιου έλαβε φοροαπαλλαγή 1,25 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δύο διαφορετικές κρατικές ενισχύσεις, συνολικού ύψους άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε η εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., η οποία συνδέεται με την αλυσίδα Coffee Island και τον ιδρυτή της, Βαγγέλη Λιόλιο. Οι ενισχύσεις αφορούν φορολογική απαλλαγή που ξεπερνά το 1,2 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων για τις εγκαταστάσεις της στην Αχαΐα. Ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει προφυλακιστεί για το σκάνδαλο που έχει συνταράξει το ελληνικό μπάσκετ.

Η διπλή ενίσχυση της εταιρείας

Η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τη γνωστή αλυσίδα καφέ Coffee Island, εμφανίζεται ως δικαιούχος δύο ξεχωριστών οικονομικών ενισχύσεων. Η πρώτη ενίσχυση αφορά φορολογική απαλλαγή ύψους 1.247.120,21 ευρώ, η οποία δόθηκε μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Η δεύτερη ενίσχυση προβλέπει δημόσια χρηματοδότηση 59.782,28 ευρώ, προερχόμενη από πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το συνολικό ύψος των δύο αυτών ενισχύσεων ξεπερνά τα 1,3 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη οικονομική ωφέλεια να προκύπτει από το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής.

Οι εγκρίσεις αυτών των ενισχύσεων δόθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, στο πλαίσιο κρατικών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση επενδύσεων. Συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Η φορολογική απαλλαγή μέσω αναπτυξιακού νόμου

Η μεγαλύτερη από τις δύο ενισχύσεις αφορά ένα επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021. Η έγκριση αυτή βασίστηκε στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 και εντάχθηκε στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης ανήλθε σε 2.771.378,24 ευρώ. Η εγκεκριμένη φορολογική απαλλαγή διαμορφώθηκε στα 1.247.120,21 ευρώ, καλύπτοντας το 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Το επενδυτικό αυτό σχέδιο προέβλεπε την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας, καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της. Επιπλέον, περιλάμβανε τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, προβλεπόταν η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες αντιστοιχούν σε οκτώ ετήσιες μονάδες εργασίας.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η δεύτερη περίπτωση ενίσχυσης αφορά δημόσια χρηματοδότηση ύψους 59.782,28 ευρώ, η οποία προέρχεται από πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η έγκριση αυτή δόθηκε στις 10 Ιουνίου 2025, μέσω απόφασης της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με αριθμό Α22/219/2025. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Στον επίσημο κατάλογο των 759 εγκεκριμένων δικαιούχων του προγράμματος, η εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. καταγράφεται στην εγγραφή 704. Ο αριθμός αίτησης που αντιστοιχεί στην εταιρεία είναι ΕΕ-4209. Το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης αφορά παρεμβάσεις που εντάσσονται στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της επιχείρησης.

Η σύνδεση με τον Βαγγέλη Λιόλιο

Η εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. συνδέεται άμεσα με τη γνωστή αλυσίδα καφέ Coffee Island και έχει ιδρυθεί από τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η ταυτοποίηση της εταιρείας που έλαβε τις σχετικές εγκρίσεις είναι δυνατή, καθώς ο ίδιος ΑΦΜ που αναγράφεται στους επίσημους καταλόγους δικαιούχων των δύο ενισχύσεων, εμφανίζεται και στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της Coffee Island. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για το σκάνδαλο που έχει συνταράξει το ελληνικό μπάσκετ, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία για φορολογικές ελαφρύνσεις και κρατικές ενισχύσεις για την εταιρεία του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki