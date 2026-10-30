Διπλωματικό επεισόδιο στη G20: ακυρώθηκε η οικογενειακή φωτογραφία λόγω Λαβρόφ

Διπλωματικές αντιδράσεις και έντονο παρασκήνιο προκάλεσε η παρουσία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Η αντιπαράθεση με ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες οδήγησε στην ακύρωση της καθιερωμένης ομαδικής φωτογράφισης, καθώς αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φέρονται να αρνήθηκαν να σταθούν δίπλα στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, απειλώντας ακόμη και να αποχωρήσουν από τη σύνοδο. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει το βαθύ ρήγμα που διαπερνά την G20, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων.

Η ακύρωση της ομαδικής φωτογράφισης

Η παρουσία του Σεργκέι Λαβρόφ στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ προκάλεσε άμεσα διπλωματικές αντιδράσεις. Αρκετές ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, με αποτέλεσμα την ακύρωση της παραδοσιακής ομαδικής φωτογράφισης των αξιωματούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν αυτός που έλαβε την απόφαση να ματαιώσει τη φωτογράφιση. Η εκτίμηση ήταν ότι η αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα αυτό θα επισκίαζε την ουσία των συνομιλιών και θα αποσπούσε την προσοχή από την καθορισμένη ατζέντα της συνάντησης.

Οι λόγοι της αντιπαράθεσης

Η δυσαρέσκεια για τη συμμετοχή της Μόσχας στη συνάντηση είχε εκφραστεί από ορισμένα κράτη-μέλη της G20 πριν ακόμη προκύψει το ζήτημα της ομαδικής φωτογράφισης. Οι αντιδράσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα τεταμένο διεθνές κλίμα.

Η δυσαρέσκεια ενισχύθηκε επιπλέον εξαιτίας των πρόσφατων χειρισμών του Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους χειρισμούς. Το ζήτημα της κοινής εμφάνισης με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών αποτέλεσε την κορύφωση των προϋπαρχουσών εντάσεων.

Οι διεθνείς εντάσεις στο επίκεντρο

Παρά το διπλωματικό επεισόδιο, οι εργασίες της συνόδου στην Ατλάντα συνεχίζονται κανονικά, με βασικό στόχο την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της G20. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμη ένδειξη του βαθύτατου ρήγματος που διαπερνά την G20, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εντάσεις καθιστούν δύσκολη την επίτευξη κοινών θέσεων για κρίσιμα ζητήματα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκονται ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, η πολεμική σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, η αμερικανική δασμολογική πολιτική, καθώς και οι κινήσεις της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα. Αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές, εντείνουν την αβεβαιότητα στο εμπόριο και συμβάλλουν στην αύξηση του παγκόσμιου ενεργειακού κόστους.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της G20, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε έμφαση στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας. Τόνισε ότι η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες απειλές για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις πιέσεις που δέχονται ο ενεργειακός εφοδιασμός, οι αγορές τροφίμων, οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και το παγκόσμιο εμπόριο. Παράλληλα, υπογράμμισε τους κινδύνους που προκύπτουν για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την οποία χαρακτήρισε ως βασικό πυλώνα της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.

Προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής

Οι εργασίες της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών στην Ατλάντα συνεχίζονται με στόχο την προετοιμασία της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής των ηγετών της G20. Αυτή η σημαντική συνάντηση έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί τον Δεκέμβριο από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της G20 θα διεξαχθεί στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο βρίσκεται στο Μαϊάμι. Η προετοιμασία αυτή πραγματοποιείται εν μέσω των προαναφερθέντων διεθνών εντάσεων και διπλωματικών προκλήσεων, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν και τις συζητήσεις των ηγετών.

Με πληροφορίες από: Topontiki