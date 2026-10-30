Η Κοινωνία Επαγγελματιών Δημοσιογράφων καταδικάζει τον πρόεδρο της FCC για απειλές σε ΜΜΕ

Η Society of Professional Journalists (SPJ), μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες οργανώσεις που εκπροσωπούν τους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ, καταδικάζει τις προειδοποιήσεις του προέδρου της Ομόσπονδης Αρχής Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ (FCC), Μπρένταν Καρ. Ο κ. Καρ προειδοποίησε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ότι η μετάδοση φερόμενων ως ψευδών δημοσκοπήσεων μπορεί να παραβιάζει ομοσπονδιακούς κανόνες, ενέργεια που η SPJ χαρακτηρίζει ως δημιουργία κλίματος σε βάρος των ΜΜΕ εν όψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Η δημοσιογραφική ένωση απάντησε πως τέτοιες ρυθμιστικές απειλές ενέχουν τον κίνδυνο να αποθαρρύνουν τη νόμιμη κάλυψη των εκλογών και να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας.

Οι προειδοποιήσεις του προέδρου της FCC

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, επικρίνεται από την SPJ ότι «φτιάχνει κλίμα» σε βάρος των ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Καρ προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, όπου προειδοποίησε ότι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που μεταδίδουν φερόμενες ως ψευδείς δημοσκοπήσεις ενδέχεται να παραβιάζουν ομοσπονδιακούς κανόνες. Αυτή η κίνηση του κ. Καρ έλαβε χώρα παραμονές των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες της δημοσιογραφικής κοινότητας.

Τα σχόλια του κ. Καρ ακολούθησαν αποκαλύψεις σχετικά με την εταιρεία Wedgewood Polling, η οποία φέρεται να είχε πλαστογραφήσει σκόπιμα στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονταν σε βάσεις δεδομένων δημοσκοπήσεων. Η εταιρεία περιέγραψε αυτή την ενέργεια ως «κοινωνικό πείραμα», με τα πλαστογραφημένα στοιχεία να χρησιμοποιούνται από μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα.

Η αντίδραση της Κοινωνίας Επαγγελματιών Δημοσιογράφων

Η Κοινωνία Επαγγελματιών Δημοσιογράφων απάντησε προχθές στις προειδοποιήσεις του Μπρένταν Καρ, τονίζοντας ότι οι απειλές ρυθμιστικού χαρακτήρα ενέχουν τον κίνδυνο να αποθαρρύνουν τη νόμιμη κάλυψη των εκλογών. Παράλληλα, η οργάνωση υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την ενημέρωση του κοινού.

Η εθνική πρόεδρος της SPJ, Νικόλ ΝτεΚρίσιο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ενώ η σκόπιμη παραποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα, οι δημοσιογράφοι που μεταδίδουν πληροφορίες από δημοσκοπήσεις με καλή πίστη δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την απειλή ρυθμιστικών κυρώσεων». Πρόσθεσε επίσης ότι «Απειλές όπως αυτές έχουν ως στόχο να εκφοβίσουν τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και να τους αναγκάσουν να σιωπήσουν».

Η SPJ αναγνώρισε τη σοβαρότητα των πλαστών δημοσκοπήσεων, ωστόσο διαχώρισε τη θέση της, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ της σκόπιμης παραπλάνησης και των δημοσιογράφων που μεταδίδουν πληροφορίες με καλή πίστη. Αυτή η διάκριση κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και της ανεξάρτητης ενημέρωσης.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της FCC

Στην ανακοίνωσή της, η SPJ αναφέρθηκε στις ίδιες τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC σχετικά με την παραποίηση των ειδήσεων. Σύμφωνα με την Ένωση, οι οδηγίες αυτές καθιστούν σαφές ότι η επιβολή κυρώσεων απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για σκόπιμη παραποίηση της αντικειμενικής αναφοράς των γεγονότων. Με άλλα λόγια, η πρόθεση για παραπλάνηση πρέπει να αποδεικνύεται.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι «Τα λάθη που γίνονται με καλή πίστη και η έκφραση απόψεων δεν συνιστούν παραποίηση ειδήσεων που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομικής δράσης». Η δημοσιογραφική οργάνωση επισημαίνει με έμφαση τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC, οι οποίες απαιτούν αποδεικτικά στοιχεία σκόπιμης παραποίησης για την επιβολή κυρώσεων, και προτρέπει τις συντακτικές ομάδες να τηρούν τις αρχές της δεοντολογίας.

Το «κοινωνικό πείραμα» της Wedgewood Polling

Οι δηλώσεις του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, ήρθαν στον απόηχο των αποκαλύψεων σχετικά με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Wedgewood Polling. Η εταιρεία είχε παραδεχτεί ότι σκόπιμα πλαστογράφησε στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονταν σε διάφορες βάσεις δεδομένων δημοσκοπήσεων. Η ενέργεια αυτή περιγράφηκε από την ίδια την εταιρεία ως ένα «κοινωνικό πείραμα».

Σε δήλωσή της, η Wedgewood Polling ανέφερε ότι ο σκοπός του πειράματος ήταν να καταδείξει με πόση ευκολία «μη επαληθευμένα στοιχεία ενσωματώθηκαν στις κυρίαρχες πολιτικές αφηγήσεις υπογραμμίζοντας μια συστημική κατάρρευση στον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και στη συγκέντρωση δεδομένων». Τα πλαστογραφημένα αυτά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα, γεγονός που έθεσε ζητήματα σχετικά με την αξιοπιστία των δεδομένων και την ευθύνη των ΜΜΕ.

Με πληροφορίες από: Topontiki