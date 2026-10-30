Ενδοφακοί καταρράκτη: Ο ρόλος τους στην όραση και οι επιλογές για τους ασθενείς

Στη σύγχρονη εποχή των επεμβάσεων για τον καταρράκτη, οι προηγμένοι συνθετικοί φακοί, γνωστοί ως ενδοφακοί, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της όρασης. Αυτοί οι φακοί αντικαθιστούν τον φυσικό φακό του ματιού, τον κρυσταλλοειδή φακό, ο οποίος θολώνει λόγω αλλοίωσης της πρωτεϊνικής του δομής, με αποτέλεσμα τη μείωση της όρασης. Η αντικατάσταση του φυσικού φακού οδηγεί σε αισθητή βελτίωση, καθώς το φως μπορεί να φτάσει ανεμπόδιστο έως τον αμφιβληστροειδή χιτώνα στο οπίσθιο τμήμα του ματιού.

Οι εγχειρήσεις για τη διόρθωση του καταρράκτη συγκαταλέγονται μεταξύ των συχνότερα εφαρμοζόμενων επεμβάσεων παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι διενεργούνται πάνω από 28 εκατομμύρια τέτοιες επεμβάσεις κάθε χρόνο, με την πλειονότητα αυτών να πραγματοποιείται στα ανεπτυγμένα κράτη.

Η σημασία της επιλογής ενδοφακού

Σε κάθε επέμβαση καταρράκτη, η επιλογή του κατάλληλου ενδοφακού είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική όραση των ασθενών. Ο δρ Ευάγγελος Τσίχλης, MD, PhD, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, πρώην αναπληρωτής Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής SK-Bielefeld και Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, αναφέρει ότι δύο από τις συχνότερες επιλογές είναι οι μονοεστιακοί και οι πολυεστιακοί ενδοφακοί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σωστή επιλογή μεταξύ αυτών των δύο τύπων δεν είναι απλώς θέμα άνεσης, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στον μετεγχειρητικό τρόπο ζωής, τις οπτικές προσδοκίες και την ικανοποίηση από τη νέα όραση. Οι δύο αυτοί τύποι ενδοφακών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, όχι μόνο στην τεχνολογική τους πολυπλοκότητα, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους σε κάθε συνθήκη.

Μονοεστιακοί ενδοφακοί: Χαρακτηριστικά και προσαρμογή

Οι μονοεστιακοί ενδοφακοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν καθαρή όραση σε μία συγκεκριμένη απόσταση, η οποία συνήθως είναι η μακρινή. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που επιλέγουν αυτούς τους φακούς συνήθως χρειάζονται διορθωτικά γυαλιά για δραστηριότητες που απαιτούν κοντινή όραση, όπως το διάβασμα ή η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αποτελούν μία αξιόπιστη επιλογή και συνδέονται με λιγότερες παρενέργειες. Μεταξύ των παρενεργειών που εμφανίζονται λιγότερο συχνά είναι τα «φωτοστέφανα», γνωστά και ως άλως, γύρω από τα φώτα, καθώς και οι έντονες αντανακλάσεις του φωτός. Η αντίθεση, δηλαδή το contrast, είναι μεγαλύτερη με τους μονοεστιακούς ενδοφακούς, όπως και η καθαρότητα της όρασης, ενώ η προσαρμογή σε αυτούς είναι σχεδόν άμεση.

Πολυεστιακοί ενδοφακοί: Πολλαπλές ζώνες εστίασης και πιθανές παρενέργειες

Από την άλλη πλευρά, οι πολυεστιακοί ενδοφακοί διαθέτουν πολλαπλές ζώνες εστίασης. Αυτό τους επιτρέπει να προσφέρουν καθαρή όραση σε διάφορες αποστάσεις: κοντά, σε ενδιάμεση απόσταση και μακριά. Η χρήση τους μπορεί να μειώσει ή ακόμα και να εξαλείψει την ανάγκη για διορθωτικά γυαλιά, προσφέροντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία από αυτά.

Ωστόσο, οι πολυεστιακοί ενδοφακοί μπορεί να προκαλέσουν άλω γύρω από τα φώτα ή μειωμένη αντίθεση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Η προσαρμογή του εγκεφάλου στη νέα όραση με πολυεστιακούς ενδοφακούς μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως και τρεις μήνες.

Διαφορές στην καθαρότητα και τον τρόπο ζωής

Οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ μονοεστιακών και πολυεστιακών ενδοφακών αφορούν την καθαρότητα της όρασης, το εύρος της και τον αντίκτυπό τους στον τρόπο ζωής του ασθενούς. Όπως αναφέρθηκε, η αντίθεση και η καθαρότητα της όρασης είναι μεγαλύτερες με τους μονοεστιακούς ενδοφακούς, με την προσαρμογή να είναι σχεδόν άμεση. Αντίθετα, οι πολυεστιακοί ενδοφακοί απαιτούν χρόνο προσαρμογής για τον εγκέφαλο, ο οποίος μπορεί να φτάσει τους τρεις μήνες.

Παρά την άμεση προσαρμογή και την υψηλότερη αντίθεση, οι μονοεστιακοί ενδοφακοί συνεπάγονται τη συνέχιση της ανάγκης για διορθωτικά γυαλιά για συγκεκριμένες αποστάσεις. Αντιθέτως, οι πολυεστιακοί ενδοφακοί προσφέρουν τη δυνατότητα απαλλαγής από τα γυαλιά για τις περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες, παρά την αρχική περίοδο προσαρμογής και τις πιθανές οπτικές παρενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki