Η διατροφή που συνδέεται με βραδύτερη γήρανση του εγκεφάλου

Μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, έρχεται να ρίξει φως στη σχέση μεταξύ του τρόπου που τρώμε και του τρόπου που γερνά ο εγκέφαλός μας. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου, επιβραδύνοντας την απώλεια φαιάς ουσίας και εγκεφαλικού ιστού.

Το διατροφικό πρότυπο MIND και η σημασία του

Η μελέτη έδειξε ότι όσοι ακολουθούσαν με μεγαλύτερη συνέπεια τη διατροφή MIND παρουσίασαν βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας. Η φαιά ουσία είναι ο εγκεφαλικός ιστός που συμμετέχει σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η μνήμη, η μάθηση και η λήψη αποφάσεων. Η πλήρης ονομασία της διατροφής είναι «Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay», δηλαδή μια παρέμβαση που συνδυάζει δύο πρότυπα με στόχο την καθυστέρηση της νευροεκφυλιστικής νόσου.

Αυτό το διατροφικό πρότυπο συνδυάζει στοιχεία τόσο της μεσογειακής διατροφής όσο και της δίαιτας DASH, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Παρά τις ομοιότητες με τη μεσογειακή διατροφή, η MIND επικεντρώνεται ειδικά στην υγεία του εγκεφάλου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανάλωση μούρων και πράσινων φυλλωδών λαχανικών.

Εύκολες επιλογές για την καθημερινότητα

Η εφαρμογή της διατροφής MIND στην καθημερινότητα μπορεί να είναι αρκετά απλή. Οι επιλογές μπορούν να περιλαμβάνουν την κατανάλωση βρόμης με μύρτιλα και φράουλες στο πρωινό γεύμα. Το απόγευμα, μια χούφτα ξηροί καρποί μπορούν να αποτελέσουν ένα υγιεινό σνακ. Για τα κυρίως γεύματα, προτείνονται το κοτόπουλο στο μεσημεριανό πιάτο και το ψάρι με πράσινα φυλλώδη λαχανικά το βράδυ.

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας

Η έρευνα παρακολούθησε περισσότερους από 1.600 ανθρώπους, συγκεκριμένα 1.647 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν μέσης ηλικίας και άνω, προερχόμενοι από τη μελέτη απογόνων της Framingham Heart Study. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τις διατροφικές τους συνήθειες μέσω ερωτηματολογίων και παρακολούθησαν τις αλλαγές στον εγκέφαλό τους χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενες μαγνητικές τομογραφίες.

Κατά τη διάρκεια περίπου 12 ετών παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες με υψηλότερη βαθμολογία στην τήρηση της διατροφής MIND είχαν βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας. Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση κατά τρεις μονάδες στην κλίμακα των 15 μονάδων αντιστοιχούσε σε περίπου 20% μικρότερη μείωση της φαιάς ουσίας λόγω ηλικίας. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι αυτή η διαφορά ισοδυναμούσε με περίπου 2,5 χρόνια λιγότερης εγκεφαλικής γήρανσης κατά την περίοδο της παρακολούθησης.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, η οποία εντοπίζει συσχετίσεις και δεν αποδεικνύει άμεσα μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος, οι ερευνητές κατέληξαν σε σημαντικά συμπεράσματα. Τα ευρήματα ενισχύουν τις δυνατότητες της διατροφής MIND ως διατροφικού προτύπου που ευνοεί την υγεία του εγκεφάλου. Υποστηρίζουν επίσης τον ρόλο της σε στρατηγικές που στοχεύουν στην επιβράδυνση της νευροεκφύλισης στους πληθυσμούς που γερνούν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr