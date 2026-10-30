Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του αγώνα στη Λιβαδειά

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας. Οι πληροφορίες αυτές απευθύνονται στους φίλους των «κιτρινόμαυρων» που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Λιβαδειά, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η κυριακάτικη αναμέτρηση, η οποία έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου με ώρα έναρξης στις 17:00, θα φέρει αντιμέτωπους τον Άρη με τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φίλαθλοι του Άρη θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης». Η φιλοξενία τους έχει προβλεφθεί σε συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου, με στόχο την ομαλή και ασφαλή παρακολούθηση του παιχνιδιού. Όλες οι λεπτομέρειες για την πρόσβαση, την αγορά και την επαλήθευση των εισιτηρίων έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την ΠΑΕ Άρης.

Η αναμέτρηση στη Λιβαδειά και η φιλοξενία των φιλάθλων

Ο αγώνας μεταξύ Λεβαδειακού και Άρη είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, με την έναρξη να έχει οριστεί στις 17:00. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, το οποίο είναι γνωστό ως «Λάμπρος Κατσώνης». Για τους φίλους του Άρη που θα ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, έχει προβλεφθεί συγκεκριμένος χώρος φιλοξενίας εντός του γηπέδου.

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας θα φιλοξενηθούν στη θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου «Λάμπρος Κατσώνης». Αυτή η θύρα έχει οριστεί ειδικά για τους φιλοξενούμενους οπαδούς και θα είναι το σημείο όπου θα συγκεντρωθούν οι υποστηρικτές των «κιτρινόμαυρων» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Η επιλογή της θύρας 4 διασφαλίζει τη συγκέντρωση των φιλάθλων σε έναν κοινό χώρο, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τιμή εισιτηρίων και τρόπος αγοράς

Αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων, η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι η τιμή για την είσοδο στη θύρα 4 έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ. Αυτή η τιμή ισχύει για όλα τα εισιτήρια που προορίζονται για τους φιλοξενούμενους φίλους της ομάδας. Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσφέροντας έναν απλό και άμεσο τρόπο αγοράς για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Για την προμήθεια των εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι καλούνται να ακολουθήσουν έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος αυτός, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΠΑΕ Άρης, οδηγεί στην πλατφόρμα της Ticketmaster. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση είναι η εξής: https://www.ticketmaster.gr/levadiakosfc-ww/privateSales.html?deepLink=745&hash=0KM327vA_i7WSROHvM9zE3tG1tY2154468. Μέσω αυτού του συνδέσμου, οι φίλοι του Άρη μπορούν να ολοκληρώσουν την αγορά του εισιτηρίου τους για τον αγώνα της 1ης Νοεμβρίου.

Διαδικασία επαλήθευσης μέσω Gov.gr Wallet

Ένα κεντρικό σημείο της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Άρης αφορά τη διαδικασία επαλήθευσης των εισιτηρίων. Η επαλήθευση αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Η χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο, καθώς αποτελεί το μέσο ελέγχου της εγκυρότητας του εισιτηρίου.

Η ΠΑΕ Άρης απηύθυνε παράκληση προς τους φιλάθλους της ομάδας να έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία επαλήθευσης του εισιτηρίου τους στην εφαρμογή Gov.gr Wallet πριν από την άφιξή τους στο γήπεδο. Η έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή καθυστερήσεων και τη διευκόλυνση της εισόδου όλων των κατόχων εισιτηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Οδηγίες για την πρόσβαση και την ταυτοποίηση στο στάδιο

Πέραν της ηλεκτρονικής επαλήθευσης, η ΠΑΕ Άρης παρείχε και σαφείς οδηγίες σχετικά με την ταυτοποίηση των φιλάθλων κατά την είσοδο στο στάδιο. Οι φίλαθλοι καλούνται να φέρουν μαζί τους ένα έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοποίησης. Αυτό μπορεί να είναι η Αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτά τα έγγραφα είναι αποδεκτά για τον έλεγχο.

Η ύπαρξη ενός εκ των προαναφερθέντων πιστοποιητικών ταυτοποίησης είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή πρόσβαση στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς. Η ΠΑΕ Άρης παρακαλεί τους φιλάθλους να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να διευκολύνουν τους ελέγχους και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη είσοδό τους στην εγκατάσταση. Η τήρηση αυτών των οδηγιών συμβάλλει στην οργάνωση και την ασφάλεια της διεξαγωγής του αγώνα στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta