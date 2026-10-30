Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού έβαλε φωτιά σε σπίτι και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα

Ένας 45χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών, καθώς φέρεται να πραγματοποίησε εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026 στη Γλυφάδα. Στόχοι των επιθέσεων ήταν οι περιουσίες δύο πρώην συντρόφων του, με τις ενέργειές του να προκαλούν ανησυχία. Ο άνδρας είναι ήδη γνωστός στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα

Οι εμπρηστικές ενέργειες του 45χρονου αξιωματικού εκτυλίχθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε περίπου στις 02:20. Ο δράστης μετέβη στην οδό Βυζαντίου, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του. Εκεί, εισήλθε στον χώρο και, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό, περιέλουσε το διαμέρισμα. Στη συνέχεια, έβαλε φωτιά και απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο.

Λίγο μετά την πρώτη επίθεση, ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνέχισε τις ενέργειές του, μεταβαίνοντας σε διαφορετικό σημείο της Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, κατευθύνθηκε στην οδό Νυμφαίων. Εκεί, έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα που ανήκουν στην 55χρονη πρώην σύντροφό του, καθώς και στο όχημα του 51χρονου νυν συντρόφου της. Οι δύο αυτές επιθέσεις δείχνουν μια στοχευμένη δράση κατά προσώπων με τα οποία είχε προηγούμενη σχέση.

Το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας του δράστη

Ο 45χρονος αξιωματικός δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία. Αυτό το ιστορικό προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην τρέχουσα υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

Η επανάληψη τέτοιων συμπεριφορών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υπογραμμίζει ένα μοτίβο δράσης που έχει οδηγήσει σε προηγούμενες παρεμβάσεις των αρχών. Η γνώση του ιστορικού του δράστη βοηθά στην κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου έλαβαν χώρα τα πρόσφατα γεγονότα στη Γλυφάδα.

Η ταυτοποίηση και οι έρευνες των αρχών

Μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Από την προκαταρκτική έρευνα, προέκυψε η ταυτοποίηση του 45χρονου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού ως του υπεύθυνου για τις πράξεις αυτές. Η άμεση ταυτοποίηση οδήγησε στην κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Παρά την ταυτοποίησή του, ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του συνεχίζεται αδιάκοπα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η προανάκριση από την Ασφάλεια

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί διερευνούν επισταμένως όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εμπρηστικές επιθέσεις. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η συλλογή στοιχείων και μαρτυριών που θα ρίξουν φως στα κίνητρα και τον ακριβή τρόπο δράσης του 45χρονου αξιωματικού.

Η Ασφάλεια εργάζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της έρευνας. Η διαδικασία της προανάκρισης είναι κρίσιμη για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων πριν την παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Newsit