Γιατί το σπίτι σας δεν δείχνει τόσο ζεστό όσο στις φωτογραφίες του Pinterest

Ένα σαλόνι με ουδέτερους τόνους, έναν όμορφο καναπέ, προσεγμένα διακοσμητικά και λινές κουρτίνες μπορεί να δείχνει εντυπωσιακό σε μια φωτογραφία, όμως συχνά δεν αποπνέει την ίδια αίσθηση ζεστασιάς στην καθημερινότητα. Αυτό παρατηρείται συχνά σε εικόνες του Pinterest, όπου κάποια σπίτια μοιάζουν να προσκαλούν για χαλάρωση, ενώ άλλα, παρότι καλαίσθητα, θυμίζουν περισσότερο προσεγμένο showroom. Ο φωτισμός, οι υφές, η διάταξη των επίπλων και οι προσωπικές λεπτομέρειες καθορίζουν την ατμόσφαιρα ενός χώρου περισσότερο από όσο φαντάζεστε.

Ο ρόλος του φωτισμού στη δημιουργία ατμόσφαιρας

Ένα δυνατό φωτιστικό οροφής μπορεί να καλύπτει τις πρακτικές ανάγκες ενός χώρου, ωστόσο σπάνια αρκεί για να δημιουργήσει την επιθυμητή ατμόσφαιρα. Όταν ολόκληρο το δωμάτιο φωτίζεται ομοιόμορφα από μία μόνο πηγή, οι σκιές περιορίζονται και οι επιφάνειες τείνουν να δείχνουν πιο επίπεδες, αφαιρώντας βάθος από τον χώρο.

Η λύση για ένα πιο ζεστό περιβάλλον βρίσκεται στον συνδυασμό διαφορετικών πηγών φωτός. Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό τοποθετημένο σε μια κονσόλα, ένα φωτιστικό δαπέδου δίπλα στον καναπέ και ένα μικρό φωτιστικό σε μια βιβλιοθήκη μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Αυτός ο συνδυασμός προσθέτει βάθος και συμβάλλει σε μια πιο χαλαρή διάθεση στον χώρο. Για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα, προτιμώνται λαμπτήρες θερμού λευκού φωτός, περίπου 2.700 K, ενώ η επιλογή φωτιστικών με καπέλα που διαχέουν το φως αντί να το κατευθύνουν απότομα προς τα μάτια είναι επίσης σημαντική. Η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτισμού είναι χρήσιμη, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η σημασία των υφών και των υλικών

Ένα δωμάτιο που είναι διακοσμημένο αποκλειστικά με λείες επιφάνειες μπορεί να δείχνει ψυχρό, ακόμα και αν κυριαρχούν σε αυτό ουδέτερα χρώματα όπως το μπεζ, το εκρού και το λευκό. Το χρώμα από μόνο του δεν επαρκεί για να δημιουργήσει βάθος και ζεστασιά σε έναν χώρο. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι υφές των διαφόρων υλικών.

Μπορείτε να δοκιμάσετε να τοποθετήσετε ένα πλεκτό ριχτάρι πάνω σε έναν καναπέ με λεία ταπετσαρία, να συνδυάσετε λινές κουρτίνες με ένα χαλί από φυσικές ίνες ή να προσθέσετε βελούδινα μαξιλάρια δίπλα σε βαμβακερά. Επιπλέον, στοιχεία από ξύλο, κεραμική και ψάθα μπορούν να προσδώσουν μια διαφορετική διάσταση σε ένα κατά τα άλλα ουδέτερο περιβάλλον, ενισχύοντας την αίσθηση της ζεστασιάς και της φιλοξενίας.

Προσωπικές πινελιές και μοναδικός χαρακτήρας

Η απόλυτη ομοιομορφία στη διακόσμηση μπορεί να κάνει ένα δωμάτιο να δείχνει προσεγμένο και τακτοποιημένο, όμως συχνά του στερεί τον προσωπικό του χαρακτήρα. Όταν ο καναπές, το τραπεζάκι, τα διακοσμητικά και τα φωτιστικά ακολουθούν την ίδια ακριβώς αισθητική γραμμή, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει περισσότερο με σελίδα καταλόγου επίπλων παρά με ένα σπίτι που κατοικείται πραγματικά και εκφράζει τους ενοίκους του.

Για να δώσετε στον χώρο σας έναν πιο προσωπικό τόνο, δώστε χώρο σε αντικείμενα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Ένα έργο τέχνης που αγαπάτε, βιβλία που διαβάζετε, ένα κεραμικό βάζο από ένα ταξίδι ή ένα vintage αντικείμενο που συνδυάζεται αρμονικά με πιο σύγχρονα έπιπλα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η αντίθεση ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές και στιλ καθιστά τη σύνθεση πιο ενδιαφέρουσα, αρκεί να υπάρχει μια κοινή χρωματική ή αισθητική αναφορά που να ενώνει τα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr