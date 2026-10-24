Μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία: Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Μια πολύνεκρη ένοπλη επίθεση συγκλόνισε την ελληνορθόδοξη κοινότητα στην Ιορδανία, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε εκκλησία και άνοιξαν πυρ εν ψυχρώ. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η αιματηρή επίθεση στον ναό του Αγίου Γεωργίου

Η επίθεση σημειώθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, στη νότια Ιορδανία. Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, δύο ένοπλοι βγήκαν από ένα όχημα και άνοιξαν πυρ τόσο εντός του ναού όσο και κατά τη διάρκεια της επικήδειας τελετής που έφευγε από την εκκλησία. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιορδανίας δήλωσε ότι η επίθεση διαπράχθηκε από «ομάδα εξτρεμιστών».

Οι δράστες μετέτρεψαν τη νεκρώσιμη τελετή σε σκηνικό αιματοχυσίας, σκορπώντας τον τρόμο μεταξύ των 150 έως 200 ατόμων που ήταν παρόντα, εντός και εκτός της εκκλησίας. Εκτός από τους τουλάχιστον επτά νεκρούς, οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 34, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 10 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά. Τα θύματα ήταν κυρίως άτομα ηλικίας μεταξύ 50 και 70 ετών. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ Αλ-Μομάνι ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας.

Η καταδίκη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση, διαμηνύοντας ότι «δεν θα μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας». Σε δήλωσή του, την οποία δημοσίευσε το δημόσιο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ιορδανίας, Al-Mamlaka, ο Πατριάρχης τόνισε ότι καμία πράξη βίας δεν πρόκειται να οδηγήσει τους χριστιανούς στην εγκατάλειψη της πατρίδας τους.

«Είμαστε παιδιά αυτής της γης και οι ζωντανές ρίζες της, συμμέτοχοι στην ιστορία της, στο παρόν και στο μέλλον της. Θα παραμείνουμε εδώ, μάρτυρες της πίστης, όσο μεγάλες κι αν είναι οι προκλήσεις και όσο κι αν πληθαίνουν οι δοκιμασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και ο Μητροπολίτης Ιορδανίας Χριστοφόρος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, στον λαό της Ιορδανίας ανεξαρτήτως θρησκεύματος, καθώς και στη χασεμιτική ηγεσία της χώρας.

Ελληνική συμπαράσταση και καταδίκη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ΄ είχε το βράδυ της Παρασκευής η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Η κα. Ζαχαράκη εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη και τον αποτροπιασμό της για την επίθεση, ζητώντας από τον Πατριάρχη να μεταφέρει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή της στην ορθόδοξη κοινότητα και στον λαό της Ιορδανίας.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι «η στοχοποίηση πιστών μέσα σε έναν χώρο λατρείας συνιστά αποτρόπαιη πράξη, η οποία προσβάλλει την ανθρώπινη ζωή και τη θρησκευτική ελευθερία». Τόνισε επίσης ότι «η βία και ο εξτρεμισμός δεν μπορούν να κλονίσουν τη μακραίωνη χριστιανική παρουσία στην περιοχή ούτε την ειρηνική συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων». Επιπλέον, η κα. Ζαχαράκη επικοινώνησε και με τον Πρέσβη της Ιορδανίας στην Αθήνα, Ζουχέρ Αμπντουλά Αλνασούρ, εκφράζοντας και σε αυτόν τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, newsbeast.gr, newsbeast.gr