Η 65χρονη Ντενίζ Μάρτιν μετακόμισε σε μικροσκοπικό σπίτι στην αυλή της κόρης της για τις εγγονές της

Μια ριζική αλλαγή στη ζωή της αποφάσισε να κάνει η 65χρονη Ντενίζ Μάρτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετακομίζοντας σε μια μικρή κατοικία 37 τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται στην αυλή της κόρης της στο Όρεγκον. Η κίνησή της αυτή είχε ως κύριο στόχο να είναι κοντά στις δύο εγγονές της και να προσφέρει βοήθεια στη φροντίδα τους, διατηρώντας παράλληλα την προσωπική της ανεξαρτησία. Η Μάρτιν έκανε αυτή την επιλογή για τη ζωή της μετά τη συνταξιοδότηση, αναζητώντας έναν τρόπο να είναι παρούσα στην καθημερινότητα της οικογένειάς της.

Η απόφαση για τη μετακόμιση

Η Ντενίζ Μάρτιν μετακόμισε τον Δεκέμβριο του 2024, αφήνοντας την Αριζόνα για το Μπεντ του Όρεγκον. Η απόφαση αυτή προέκυψε από την επιθυμία της να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις εγγονές της. Η ίδια εξήγησε ότι ο βασικός λόγος που μετακόμισε ήταν η ύπαρξη μίας εγγονής και, πλέον, και δεύτερης, καθώς ήθελε να τις βλέπει να μεγαλώνουν από κοντά.

Η επιλογή της να εγκατασταθεί σε ένα μικρό σπίτι στην αυλή της κόρης της της επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στην οικογενειακή ζωή, χωρίς να εγκαταλείψει την αυτονομία της. Αυτή η διάταξη της δίνει τη δυνατότητα να έχει τον δικό της χώρο, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται μόλις λίγα βήματα μακριά από τα παιδιά της κόρης της.

Η κατασκευή της νέας κατοικίας

Στην υλοποίηση αυτής της ιδέας καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο γαμπρός της Ντενίζ Μάρτιν, ο Μπιτζάν Ταχερκάν. Ο κ. Ταχερκάν διαθέτει επιχείρηση που ειδικεύεται στην κατασκευή μικροσκοπικών κατοικιών, με την επωνυμία Spindrift Tiny Homes. Αξιοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο στο οικογενειακό οικόπεδο, ανέλαβε την κατασκευή ενός σπιτιού ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες της πεθεράς του.

Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Το συνολικό κόστος για την ανέγερση της κατοικίας διατηρήθηκε κάτω από τα 200.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 172.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού περιοδικού Fortune.

Χαρακτηριστικά και διαρρύθμιση του σπιτιού

Η νέα κατοικία της Ντενίζ Μάρτιν έχει συνολική επιφάνεια περίπου 37 τετραγωνικών μέτρων. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει ένα ισόγειο όπου φιλοξενούνται το καθιστικό, η κουζίνα και το μπάνιο, καλύπτοντας τις βασικές λειτουργικές ανάγκες.

Στον επάνω χώρο, υπάρχει ένα πατάρι με επιφάνεια λίγο πάνω από εννέα τετραγωνικά μέτρα, το οποίο χρησιμοποιείται ως υπνοδωμάτιο. Επιπλέον, το σπίτι διαθέτει μια βεράντα, προσφέροντας έναν εξωτερικό χώρο χαλάρωσης, καθώς και μια μικρή κάβα κρασιών, αξιοποιώντας με έξυπνο τρόπο κάθε διαθέσιμο σημείο του περιορισμένου χώρου.

Προσαρμογή και οικονομικά οφέλη

Η προσαρμογή σε μια τόσο μικρή κατοικία δεν ήταν άμεση για την Ντενίζ Μάρτιν. Χρειάστηκε περίπου έξι μήνες για να αισθανθεί πλήρως άνετα στο νέο της περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αναγκάστηκε να περιορίσει σημαντικά τα προσωπικά της αντικείμενα, με τις μεγαλύτερες περικοπές να αφορούν κυρίως τα ρούχα της.

Η νέα κατοικία προσφέρει και οικονομικά πλεονεκτήματα, καθώς έχει χαμηλότερα έξοδα διαβίωσης σε σύγκριση με το να ζούσε μόνιμα στο προηγούμενο σπίτι της στην Αριζόνα. Για τη λειτουργία αρκετών συσκευών, η Μάρτιν χρησιμοποιεί προπάνιο, με το μηνιαίο κόστος για τις φιάλες αερίου να ανέρχεται περίπου στα 35 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 30 ευρώ. Παρόλα αυτά, η Ντενίζ Μάρτιν διατηρεί και το σπίτι της στην Αριζόνα, όπου περνά περίπου δύο μήνες τον χρόνο, σύμφωνα με το Fortune.

Η καθημερινότητα με τις εγγονές

Παρά τα οικονομικά οφέλη του μικρότερου σπιτιού, η κύρια αιτία της μετακόμισης παρέμεινε η οικογένειά της. Η Ντενίζ Μάρτιν επιθυμούσε να είναι παρούσα στην ανάπτυξη των εγγονών της. Η νέα της κατοικία τής επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητά τους, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην κόρη της.

Πλέον, μπορεί να πηγαίνει και να παραλαμβάνει τις εγγονές της από το νηπιαγωγείο, να τις φροντίζει το βράδυ και να παρέχει υποστήριξη στην κόρη της κάθε φορά που χρειάζεται βοήθεια με τις μικρές. Αυτή η στενή επαφή και η ενεργός συμμετοχή στη ζωή των εγγονών της αποτελούν τον βασικό πυρήνα της επιλογής της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta