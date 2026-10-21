Νέα μελέτη συνδέει την αφήγηση ονείρων και σκέψεων με την ψυχική υγεία

Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Communications Psychology, φέρνει στο φως μια νέα προσέγγιση στην κατανόηση της ψυχικής υγείας. Η έρευνα υποδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αφηγούνται τα όνειρά τους και τις σκέψεις που κάνουν όταν αφαιρούνται, μπορεί να κρύβει σημαντικές ενδείξεις για την ψυχική τους κατάσταση. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά στις περιγραφές αυτές συνδέονται άμεσα με συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους.

Η καινοτόμος προσέγγιση της μελέτης

Η διεθνής ερευνητική ομάδα, με επιστήμονες από το University of Cambridge, το Stanford University, το University of Turku και άλλα ιδρύματα, δεν επικεντρώθηκε στην ερμηνεία των συμβολισμών των ονείρων. Αντιθέτως, εφάρμοσε μαθηματικές μεθόδους για να αναλύσει τη δομή της αφήγησης. Ο στόχος ήταν να εντοπίσει μοτίβα στον τρόπο που συνδέονται οι λέξεις και οργανώνονται οι σκέψεις, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την ψυχολογική κατάσταση κάθε ατόμου.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη μαθηματική ανάλυση μεγάλου αριθμού προσωπικών αφηγήσεων, ξεπερνώντας τους περιορισμούς της υποκειμενικής ερμηνείας. Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων οι Peter Coppola και Pilleriin Sikka, χρησιμοποίησαν τη θεωρία γραφημάτων για την ανάλυση των δεδομένων.

Ανάλυση δεδομένων και συμμετέχοντες

Η μελέτη βασίστηκε σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, το οποίο περιλάμβανε συνολικά 3.053 αναφορές από 176 άτομα. Οι συμμετέχοντες ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Από αυτές τις αναφορές, οι 1.434 αφορούσαν όνειρα, ενώ οι 1.619 περιέγραφαν εμπειρίες «περιπλάνησης του νου» (mind-wandering).

Η «περιπλάνηση του νου» ορίζεται ως οι στιγμές κατά τις οποίες οι σκέψεις απομακρύνονται από όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον και κινούνται αυθόρμητα από το ένα θέμα στο άλλο. Οι περιγραφές αυτές είχαν συλλεχθεί διαδικτυακά στο πλαίσιο προηγούμενης έρευνας, κατά την οποία οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τις εμπειρίες τους για διάστημα δύο εβδομάδων.

Σύνδεση ονείρων και σκέψεων με την ψυχική υγεία

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους, «τα όνειρα και η μη κατευθυνόμενη σκέψη κατά την εγρήγορση (που εδώ αναφέρεται ως περιπλάνηση του νου) θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν μοναδικές ατομικές διαφορές και την ψυχική υγεία». Η πρωτογενής επιστημονική εργασία, η οποία είναι καταχωρημένη και στη βάση PubMed, υπογραμμίζει τη σημασία της δομής της αφήγησης ως δείκτη ψυχικής κατάστασης.

Η μελέτη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση και ενδεχομένως την πρώιμη ανίχνευση συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, εστιάζοντας όχι στο τι ονειρευόμαστε ή σκεφτόμαστε, αλλά στο πώς το εκφράζουμε.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr