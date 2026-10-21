Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι: Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ για την προσπάθεια και τη συνέχεια

Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κροάτης μεσοεπιθετικός των «κιτρινόμαυρων», Λόβρο Μάγερ, μίλησε στην Magenta TV και στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του απέναντι σε έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου, τονίζοντας πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα.

Η αναμέτρηση στο Έτιχαντ και η προσπάθεια της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, σε έναν αγώνα που έληξε με βαριά ήττα για την ελληνική ομάδα, με σκορ 5-1. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Λόβρο Μάγερ, μετά το τέλος του παιχνιδιού, αναφέρθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός υπογράμμισε πως οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν ό,τι είχαν στον αγωνιστικό χώρο. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα δώσαμε όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ομάδα ήταν χαρούμενη που μπόρεσε να αντιμετωπίσει μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η αναμέτρηση αυτή, όπως τόνισε, αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία.

Οι δυσκολίες απέναντι σε έναν κορυφαίο αντίπαλο

Ο Λόβρο Μάγερ εξήγησε τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οποίες δυσκόλεψαν την ΑΕΚ. Όπως ανέφερε, η ομάδα δέχθηκε ένα γκολ και στη συνέχεια το παιχνίδι άνοιξε, γεγονός που επέτρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι να εκμεταλλευτεί τους κενούς χώρους. «Δεχτήκαμε ένα γκολ και στη συνέχεα άνοιξε το παιχνίδι», είπε ο Μάγερ, επισημαίνοντας τη σημασία του πρώτου τέρματος.

Παρά τις προσπάθειες των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι δημιούργησαν ευκαιρίες και έκαναν ό,τι μπορούσαν, η επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Ο Μάγερ τόνισε ότι σε ένα τέτοιο επίπεδο, απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αυτό που θέλεις. «Κάναμε ευκαιρίες, κάναμε ότι μπορούσαμε αλλά σε τέτοιο επίπεδο είναι δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ΑΕΚ ανοίχτηκε και δέχτηκε τα γκολ.

Τα μαθήματα από τις αναμετρήσεις κορυφής

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στα μαθήματα που μπορεί να αποκομίσει η ΑΕΚ από τέτοιου είδους παιχνίδια. Αν και δεν μπορούσε να σκεφτεί άμεσα ένα συγκεκριμένο μάθημα, υπογράμμισε ότι αυτές οι αναμετρήσεις βοηθούν την ομάδα να αντιληφθεί τα περιθώρια βελτίωσής της. «Μέσω αυτών των παιχνδιών βλέπεις πως έχεις περιθώρια βλετίωσης», ανέφερε ο Μάγερ.

Επιπλέον, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τόνισε την ανάγκη οι παίκτες να απολαμβάνουν αυτά τα παιχνίδια, καθώς αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για να αναμετρηθούν με κορυφαίους συλλόγους. Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, είναι σημαντική για την περαιτέρω εξέλιξη και ενδυνάμωση της ομάδας ενόψει των επόμενων προκλήσεων.

Η συνέχεια στη League Phase και οι επόμενοι στόχοι

Παρά τη βαριά ήττα, ο Λόβρο Μάγερ ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός διατήρησε την αισιοδοξία του, τονίζοντας ότι απομένουν ακόμη πέντε αγωνιστικές στη διοργάνωση.

«Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια και θα διεκδικήσουμε τα πάντα», δήλωσε ο Μάγερ, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας να συνεχίσει τον αγώνα της. Η ΑΕΚ καλείται να αξιοποιήσει τα μαθήματα από την αναμέτρηση στο Έτιχαντ και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις επόμενες αναμετρήσεις της.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta