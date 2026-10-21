Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (21/10), η χώρα, καθώς εκπαιδευτικοί, νοσοκομειακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε απεργίες και στάσεις εργασίας. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύονται από συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η απεργία στις 21 Οκτωβρίου αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα, προβλήματα στις μετακινήσεις είναι πιθανό να προκύψουν λόγω των προγραμματισμένων συλλαλητηρίων.

Κινητοποιήσεις στην εκπαίδευση

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στους μισθούς, την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Αντίστοιχα, οι καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων, μέσω της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας. Η στάση αυτή έχει οριστεί από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ η ΟΛΜΕ έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Στάση εργασίας στο δημόσιο

Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους. Η κινητοποίηση αφορά εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες και θα διαρκέσει από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Απεργία νοσοκομειακών γιατρών

Στον τομέα της υγείας, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές τους, καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Συγκεντρώσεις και αιτήματα

Οι κινητοποιήσεις της Τετάρτης (21/10) αποτελούν συνέχεια δράσεων που ξεκίνησαν την Τρίτη (20/10), όταν φοιτητικοί σύλλογοι οργάνωσαν συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στις σημερινές συγκεντρώσεις έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, εκτός από τους εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια.

Οι κινητοποιήσεις επικεντρώνονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η δημόσια Παιδεία και η δημόσια Υγεία. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τις κατά τόπους συνδικαλιστικές οργανώσεις να καθορίζουν τα σημεία και τις ώρες διεξαγωγής τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr